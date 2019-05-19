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CÜ'nün yabancı öğrenci sınavına "rekor" başvuru

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 17:41 | Son Güncelleme

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız: - "Dört ayrı ülkede ve Türkiye'de de üç merkezde sınav yapıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz sınava 34 ülkeden müracaat vardı. Bu sene yaptığımız sınava 54 farklı ülkenden 5 bin 500 öğrenci müracaat etti"

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (CÜ) düzenlenen Yabancı Öğrenci Sınavı'na 5 bin 500 öğrenci katıldı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, en fazla Suriyeli öğrencilerin başvurduğu sınava, İran, Azerbaycan, Irak, Ürdün, Almanya, Bulgaristan, Filistin, Mısır, Hollanda, Kazakistan, Yemen, Rusya, ABD, Fransa, Yunanistan, Belçika, Çin, İsveç, İngiltere, Hindistan, İtalya, Kanada, Romanya, Tacikistan ve Ukrayna gibi 54 ülkeden rekor başvuru yapıldı.

CÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız ve CÜ Uluslararası İlişkiler Ofisi Başkanı Prof. Dr. Ali Aksu, sınav öncesi sınav salonlarını gezerek yurt dışı sınav merkezlerinde görev alan akademisyenlerle canlı bağlantıyla görüntülü konuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız, 2 yıldır yabancı öğrenci sınavı yaptıklarını anımsattı.

Geçen yıl 3 bin 200 civarında öğrencinin bu sınavlara müracaat ettiğini belirten Yıldız, "Bunlardan 2 bin 700 kişi Sivas'ta sınava girdi. Bu sene daha planlı bir sınav gerçekleştiriyoruz. Dört ayrı ülkede ve Türkiye'de de üç merkezde sınav yapıyoruz. Geçen yıl düzenlediğimiz sınava 34 ülkeden müracaat vardı. Bu sene yaptığımız sınava 54 farklı ülkenden 5 bin 500 öğrenci müracaat etti." ifadelerini kullandı.

Sınavın aynı saatte İstanbul, Ankara ve Sivas'ta gerçekleştirildiğini aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"İstanbul ve Ankara'daki sınav merkezlerinde bin 800'er öğrenci, Sivas'ta da bin 200'e yakın öğrenci sınava giriyor. Ayrıca Azerbaycan, Kırgızistan, Kazakistan ve İran’da şu anda aynı sınavı yapıyoruz. Yurt dışında yaptığımız sınavlarda kendi hocalarımızı görevlendirdik. Sınav soruları ÖSYM standartlarına göre hazırlandı. Sınava giren öğrencilerin dağılımına baktığımız zaman Suriye, İran, Irak gibi yakın ülkelerden olmakla birlikte ABD'den Fransa'ya Mısır'dan Kazakistan'a kadar 54 ülkeden öğrenci müracaat etmiş durumda. Bizler iki yıldır birçok ülkeye gidip üniversitemizin tanıtım çalışmalarını yapıyoruz. Bu sebeple üniversitemizde okumak isteyen yabancı öğrenci sayısında artış olduğunu görüyoruz. Farklı ülkelerdeki üniversitelerle yaptığımız protokoller ile yine katıldığımız eğitim fuarları sayesinde yabancı öğrencilerin, üniversitemizi tercih etmesinde etkili olduğunu düşünüyoruz."

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Cumhuriyet Üniversitesi Sivas Yabancı Öğrenci Sınavı

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