HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Cuomo Cinsel Taciz İddiaları Hakkında İfade Verecek

Cuomo Cinsel Taciz İddiaları Hakkında İfade Verecek

16.07.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aralarında yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda kadının hakkında cinsel istismarda bulunmakla suçladığı New York Valisi Andrew Cuomo’nun aleyhine açılan soruşturma kapsamında yarın ifade vereceği öne sürüldü

Cuomo Cinsel Taciz İddiaları Hakkında İfade Verecek

Aralarında yardımcılarının da bulunduğu çok sayıda kadının hakkında cinsel istismarda bulunmakla suçladığı New York Valisi Andrew Cuomo’nun aleyhine açılan soruşturma kapsamında yarın ifade vereceği öne sürüldü.

New York Valisi Cuomo, cinsel istismar iddialarının ardından kariyerinin en büyük sorunuyla karşı karşıya kalmıştı. Cuomo hakkında son altı ay içinde iki farklı soruşturma başlatılmıştı.

Cuomo, Corona virüsü salgını nedeniyle yaklaşık 54 bin kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta, zor şartlarda aldığı kritik karar ve önlemlerle eyaletin hayata yeniden dönüşünü sağladığı için takdir kazanmıştı. Ancak Vali Cuomo, salgının yoğunlukla yaşandığı dönemde huzurevlerindeki ölümlerle ilgili yanlış bilgi vermekle suçlanmış, eyalet başsavcılığı tarafından hakkında yine soruşturma açılmıştı.

Vali Cuomo’yu Rıza Sarraf davasının savcısı sorgulayacak

New York Valisi Cuomo’yu, bir dönem Rıza Sarraf davasını soruşturan savcı Joon H. Kim sorgulayacak. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın, New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara’yı görevden almasının ardından Joon H. Kim bu görevi vekaleten yürütmüştü.

Kim, Rıza Sarraf davası soruşturmasını genişleterek sürdürmüş, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın da New York’ta yargılandığı dava ve jürili seri duruşmalar sırasında ABD federal hükümeti adına davanın başsavcılık görevini yürütmüştü.

Savcı Kim, New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James tarafından Cuomo aleyhine başlatılan cinsel istismar soruşturmasının başına atanmıştı.

Vali Cuomo’nun yarın yapılacağı öne sürülen sorgulamasında soruşmada görevli diğer savcı Anne L. Clark’ın da bulunacağı belirtildi.

“Kadınlar hareketlerimi yanlış anladı”

ABD’de Corona virüsü salgının yoğun olarak başladığı ilk eyalet olan New York’ta hastalığa karşı verdiği mücadeleyle dikkatleri üzerine çeken Cuomo’nun adı gelecekteki ABD başkanlık seçimleri için de öne çıkmıştı.

New York’taki huzurevlerindeki ölümlerle ilgili kasten yanlış bilgi verdiği ve sekiz ayrı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla, görevden azli için hakkında iki ayrı soruşturma başlatılan Vali Cuomo’nun ailesine COVID-19 testi önceliği tanıdığı da iddia edilmişti.

Vali Cuomo, aleyhine açılan soruşturmada savcılarla işbirliği yapacağını belirtmiş, kadınlarla art niyeti olmadan kurduğu fiziksel hareket ve yaklaşımlarının yanlış değerlendirildiğini savunmuştu. Vali Cuomo, yarın yapılacağı belirtilen sorgulamayla ilgili basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de akılalmaz olay! Çıplak kadın 45 santimetrelik duvarın arasına sıkıştıABD'de akılalmaz olay! Çıplak kadın 45 santimetrelik duvarın arasına sıkıştı
PARTNERTransparan kıyafetiyle eleştirilen Hande'den hodri meydan: Daha açık giyineceğimTransparan kıyafetiyle eleştirilen Hande'den hodri meydan: Daha açık giyineceğim
Türkiye, Yunanistan'ı BM'ye şikayet ettiTürkiye, Yunanistan'ı BM'ye şikayet etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

İşte Türkiye'nin en değerli il ve ilçeleri

16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

16 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı

Mersin'deki yangın büyüyor! 50 ev tahliye edildi

Mersin'deki yangın büyüyor! 50 ev tahliye edildi

Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anı ortaya çıktı

Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düşme anı ortaya çıktı

Ghezzal transferinde mutlu son!

Ghezzal transferinde mutlu son!

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

Gaspçılara direnen çalışanlarına 10'ar bin dolar ödül verdi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

Doğu Karadeniz yağışlara teslim oldu! Rize'de 4 kişiden haber alınamıyor

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

Genç avukatın korkunç ölümü! Geriye bu notu bıraktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İki belediye başkanı daha AK Parti'ye katıldı! Rozetlerini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Dikkat çeken sözler: Kesin bilgi, yayalım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.