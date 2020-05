Cuomo: ‘‘New York’a Kötü Muamele Etmeyi Bırakın’’

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Kongresi’ne New York ve Demokratlar’ın kontrolundaki diğer eyaletlere ‘‘kötü muamele etmeyi’’ bırakması çağrısı yaptı ve Kongre’den bu eyaletlerin Corona virüsüyle mücadeleleri için daha fazla federal kaynak ayırmasını istedi.

New York’un federal bütçeye her yıl en fazla katkı sağlayan ve bütçeye kattığından daha azını geri alan eyaletlerden biri olduğuna dikkati çeken Cuomo, New York’un her yıl federal bütçeye, geri aldığından 29 milyar dolara daha fazla ödeme yaptığını kaydetti.

Cuomo’ya göre federal hükümetten en çok yardım alan eyaletler Virginia, Maryland, Kentucky, Alabama ve Florida.

Cuomo, ‘‘Kongre’deki dostlarımıza mesajım; New York’a, New Jersey’ye, Massachusetts, Illinois, Michigan ve Pennsylvania’ya kötü muamele etmeyi bırakın. Kendi hataları olmamasına rağmen COVID virüsünün yükünü çeken eyaletleri suistimal etmeyi bırakın’’ diye konuştu.

Cuomo’nun saydığı eyaletlerden yalnızca Massachusetts’in valisi Cumhuriyetçi, geri kalan beş eyaletin valileriyse Demokrat.

Eyaletler Corona virüsüyle mücadelede federal hükümetten daha fazla mali yardım bekliyor. Temsilciler Meclisi’nde çoğunlukta olan Demokratlar, 15 Mayıs’ta eyalet ve yerel yönetimlere 1 trilyon dolar sağlayan bir tasarıyı kabul etmiş ancak tasarı Başkan Trump ve Senato’daki çoğunluk Cumhuriyetçi liderler tarafından reddedilmişti.