Cuomo: ‘‘New York’a Kötü Muamele Etmeyi Bırakın’’

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Kongresi’ne New York ve Demokratlar’ın kontrolundaki diğer eyaletlere ‘‘kötü muamele etmeyi’’ bırakması çağrısı yaptı ve Kongre’den bu eyaletlerin Corona virüsüyle mücadeleleri için daha fazla federal kaynak ayırmasını istedi.

Cuomo, Başkan Donald Trump’la Corona virüsüne karşı mücadele konusunda Beyaz Saray’da bir araya gelmesinin ardından Ulusal Basın Kulübü’nde basın toplantısı düzenledi.

Vali Cuomo, ülkenin Corona virüsü salgınını geride bırakması için eyaletlerin ve yerel yönetimlerin mali olarak desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirtti.

Cuomo, ‘‘COVID-19 salgınının yükünü en çok çeken eyaletler milli gelirin üçte birini oluşturuyor. Ülkenin üçte birine nasıl olur da başınızın çaresine bakın dersiniz?’’ dedi.

New York Valisi, ‘‘Onurlu ve düzgün bir tasarıyı kabul edin ve tüm Amerikalılar için doğru olan adımı atın. Bu neden bu kadar zor?’’ dedi.

Andrew Cuomo, ‘‘Eğer eyalet ve yerel hükümetlere mali desteği keserseniz ve buralarda kaosa neden olursanız bu, Corona salgınının ardından ekonomik olarak ayağa kalkmaya çalışan bir ülkeye nasıl yardım edecek?’’ diye konuştu.