Cuomo: ‘‘New York’a Kötü Muamele Etmeyi Bırakın’’

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD Kongresi’ne New York ve Demokratlar’ın kontrolundaki diğer eyaletlere ‘‘kötü muamele etmeyi’’ bırakması çağrısı yaptı ve Kongre’den bu eyaletlerin Corona virüsüyle mücadeleleri için daha fazla federal kaynak ayırmasını istedi.
Cuomo, Başkan Donald Trump’la Corona virüsüne karşı mücadele konusunda Beyaz Saray’da bir araya gelmesinin ardından Ulusal Basın Kulübü’nde basın toplantısı düzenledi.
Vali Cuomo, ülkenin Corona virüsü salgınını geride bırakması için eyaletlerin ve yerel yönetimlerin mali olarak desteklenmesinin çok önemli olduğunu belirtti.
Cuomo, ‘‘COVID-19 salgınının yükünü en çok çeken eyaletler milli gelirin üçte birini oluşturuyor. Ülkenin üçte birine nasıl olur da başınızın çaresine bakın dersiniz?’’ dedi.
New York Valisi, ‘‘Onurlu ve düzgün bir tasarıyı kabul edin ve tüm Amerikalılar için doğru olan adımı atın. Bu neden bu kadar zor?’’ dedi.
Andrew Cuomo, ‘‘Eğer eyalet ve yerel hükümetlere mali desteği keserseniz ve buralarda kaosa neden olursanız bu, Corona salgınının ardından ekonomik olarak ayağa kalkmaya çalışan bir ülkeye nasıl yardım edecek?’’ diye konuştu.
New York’un federal bütçeye her yıl en fazla katkı sağlayan ve bütçeye kattığından daha azını geri alan eyaletlerden biri olduğuna dikkati çeken Cuomo, New York’un her yıl federal bütçeye, geri aldığından 29 milyar dolara daha fazla ödeme yaptığını kaydetti.
Cuomo’ya göre federal hükümetten en çok yardım alan eyaletler Virginia, Maryland, Kentucky, Alabama ve Florida.
Cuomo, ‘‘Kongre’deki dostlarımıza mesajım; New York’a, New Jersey’ye, Massachusetts, Illinois, Michigan ve Pennsylvania’ya kötü muamele etmeyi bırakın. Kendi hataları olmamasına rağmen COVID virüsünün yükünü çeken eyaletleri suistimal etmeyi bırakın’’ diye konuştu.
Cuomo’nun saydığı eyaletlerden yalnızca Massachusetts’in valisi Cumhuriyetçi, geri kalan beş eyaletin valileriyse Demokrat.
Eyaletler Corona virüsüyle mücadelede federal hükümetten daha fazla mali yardım bekliyor. Temsilciler Meclisi’nde çoğunlukta olan Demokratlar, 15 Mayıs’ta eyalet ve yerel yönetimlere 1 trilyon dolar sağlayan bir tasarıyı kabul etmiş ancak tasarı Başkan Trump ve Senato’daki çoğunluk Cumhuriyetçi liderler tarafından reddedilmişti.
Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell geçen ay ekonomileri Corona salgınından etkilenen eyaletlerin federal yardım almaktansa iflas ilan etmelerini önermişti. McConnell’ın bu sözleri bazı eyaletlerin yöneticilerinin sert tepkisini çekmişti.
Cuomo, ‘‘Bu aşırı partizan Washington ortamı bu ülke için zehirli. Bu çok çirkin bir his. Bu Amerikalılar’a yakışmayan bir yanıt’’ diye konuştu.
ABD’de geçen hafta yaklaşık 20 eyalette yeni vaka sayılarında artış kaydedildi. Ülkede Corona virüsü salgınının yol açtığı ölümlerin sayısı 100 bine yaklaştı.
Beyaz Saray’a maske takarak giren Cuomo, Başkan Trump’la görüşmesinde ekonominin altyapı yatırımlarıyla desteklenmesini görüştüğünü kaydetti.
Başkan Trump ise hükümetin sağlık danışmanlarının kamuya açık alanlarda maske takılmasını önermesine rağmen fabrika ziyareti gibi etkinliklerde maske takmadığı için eleştirilmişti.