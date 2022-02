‘‘Cuomo’dan Siyasete Dönüş Sinyali’’

Amerikan basınına yaptığı açıklamalar, hakkındaki cinsel taciz iddiaları yüzünden görevinden istifa eden eski New York Valisi Andrew Cuomo’nun seçimlerde eyalet valiliği için yeniden aday olabileceği sinyalini verdiği yorumlarına neden oluyor.

ABD’deki farklı medya kaynakları eski valinin bu yıl içinde yeniden siyasete dönebileceğini iddia etti. Hem Bloomberg hem de CNN, eski valiye yakın iki ayrı kaynaktan, “Cuomo bu yıl siyasete geri dönmeyi ciddi olarak düşünüyor” ifadesini yayınlarında kullandı.

Eski Vali Cuomo, Bloomberg televizyonuna verdiği özel röportajda kendisine yöneltilen cinsel taciz iddiaları nedeniyle istifa ettiği için pişmanlık duyduğunu dile getirdi. Cuomo, yeniden aday olup olmayacağı yönündeki bir soruya “hayır” yanıtını vermese de konunun gündeme gelmesinin erken olduğunu ifade etti.

İstifa ettiği için pişman olduğunu belirten Cuomo, “Pişmanlık tekrar aday olmak için neden değildir. Göreve siz kendi başınıza aday olamazsınız. Ya da bu kararı tek başınıza vermezsiniz” dedi. Cuomo, kamuoyu önünde haklı olduğunun tescillendiğini öne sürdü. Eski New York Valisi Cuomo’nun bu ifadeleri hem siyasi kulislerde hem de medyada eski valinin “yeniden adaylık sinyali” olarak değerlendirildi.

“Çok kısa bir sürede her şeyin düzmece olduğu ortaya çıktı”

Hakkındaki tüm suçlamaların ‘‘düzmece’’ ve ‘‘sahte’’ olduğunu belirten, Cuomo,” Geçmişteki suçlamalarla ilgili olayları yeniden yaşama şansım olsaydı, kesin olmayan suçlamalarla karşı karşıya kaldığımda yaptığım gibi görevimden istifa etmezdim” dedi. O dönemde eyaletin yoğun bir şekilde salgınla mücadele ettiğini belirten Cuomo, “Yanlış bir şey yaptığım ya da söylediğim için değil dikkat dağıtmak istemediğim için istifa ettim” diye konuştu.

64 yaşındaki eski New York Valisi Cuomo, kendisiyle ilgili iddiaları soruşturan savcılardan dördünün hakkındaki suçlamaları inandırıcı bulduklarını söylediklerini ancak beş bölge savcısının da aleyhine açılmış soruşturmayı reddedip kendisini suçsuz bulduğunu öne sürdü. Cuomo, zamanın her şeyi ortaya çıkarttığını belirterek, “Çok kısa bir süre içinde her şeyin sahte olduğu ortaya çıktı’’ dedi. Vali Cuomo, “Sokaktaki insanlardan aldığım görüşleri dürüstçe özetlersem haklı çıktım” diye konuştu.

New York eyaletinin başkenti Albany’nin Bölge Savcısı David Soares, hakkındaki cinsel taciz iddiası nedeniyle geçtiğimiz ay mahkemeye çıkması beklenen Cuomo’nun aleyhine açılan davanın yeterli kanıt bulunamaması nedeniyle düşürüldüğünü açıklamıştı. Savcı Soares, davada ‘‘makul şüphe’’ iddiası dışında yargı sürecini devam ettirecek herhangi ciddi bir delile ulaşılamadığını bildirmişti. Bu gelişmenin ardından birkaç gün sonra yapılan sanal duruşmada Albany Şehir Mahkemesi Yargıcı Holly Trexler da savcılığın talebini değerlendirerek cinsel taciz davasını kapattı.