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  4. Cuomo’nun Taciz Davası Delil Yetersizliğinden Düştü

Cuomo’nun Taciz Davası Delil Yetersizliğinden Düştü

05.01.2022 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York'ta bir savcı, cinsel taciz suçlamasıyla eski vali Andrew Cuomo hakkında açılan davanın yeterli kanıt bulunamaması nedeniyle düşürüldüğünü açıkladı

New York eyaletine bağlı Albany İlçesi Bölge Savcısı David Soares, hakkındaki cinsel taciz iddiasıyla Cuma gönü mahkemeye çıkacak olan eski New York Valisi Andrew Cuomo’nun aleyhine açılan davanın yeterli kanıt bulunamaması nedeniyle düşürüldüğünü açıkladı. Savcı Soares, davada makul bir şüphe iddiası ötesinde yargı sürecini devam ettirecek herhangi ciddi bir delile ulaşılamadığını bildirdi.

Bir dönem Cuomo ile birlikte çalışan Brittany Commisso'nun şikayeti üzerine başlatılan dava süreci ve iddianame savcılığın kararı sonrasında düşmüş oldu. Commisso, 2020 yılında mahkemeye sunduğu dilekçede eski Vali Cuomo’nun el yordamıyla kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Hukuçular, eski vali Cuomo aleyhine açılan davanın düşmesinin ardından hakkındaki diğer şikayetlerle ilgili de herhangi bir şekilde yargı sürecine gidilmeyeceği görüşünü savundu.

Savcı Soares, şikayet dilekçesindeki iddialardan derin rahatsızlık duyduğunu belirterek, “Birçok kişinin eski vali aleyhindeki iddialar hakkında bir fikri olsa da bir suçun unsurlarını makul bir şüphenin ötesinde kanıtlamakla yükümlü olan tek makam savcılıktır. Bu davada şikayetçiyi güvenilir bulmamıza rağmen mevcut tüm kanıtları inceledikten sonra yargılama sürecini devam ettirmeme kararını aldık” dedi.

Şikayetçi Commisso: “Karar bende hayal kırıklığı yarattı”

Karar sonrasında bir açıklama yapan şikayetçi Commisso, savcının kararını kabul etmek zorunda kaldığını ancak kararım kendisi için bir hayal kırıklığı olduğunu kaydetti.

Cuomo, 11 ayrı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan soruşturma sonrasında istifa etmişti. Valinin eski çalışma arkadaşı Commisso'nun mahkemeye suç duyurusunda bulunarak açtığı davayla ilgili iddianame, Albany Bölge Mahkemesi tarafından geçtiğimiz yılın Ekim ayında kabul edilmişti.

Eski vali aleyhine açılan davadaki cinsel taciz iddiasına konu olan olayın 7 Aralık 2020 tarihinde Cuomo’nun evinde yaşandığı belirtildi. 64 yaşındaki Cuomo, geçen yıl 10 Ağustos'ta görevinde istifa etmişti. Vali Cuomo kendisine bir siyasi komplo kurulduğunu, hakkındaki suçlamaların doğru olmadığını iddia etmişti

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