Cuomo’ya Karşı Cinsel Taciz Davası Kapatıldı

Eski New York Valisi Andrew Cuomo'nun istifasıyla sonuçlanan cinsel taciz iddialarıyla ilgili açılan tek dava, savcılığın talebi üzerine reddedildi.

Eski New York Valisi Andrew Cuomo’nın, eyaletin başkentindeki Albany’de sanal olarak yapılan duruşmasına Yargıç Holly Trexler başkanlık etti.

Albany Bölge Savcısı David Soares üç gün önce, eski New York Valisi Cuomo’nun aleyhine açılan davanın yeterli kanıt bulunamaması nedeniyle düşürülmesini talep etmişti. Cuomo'nun avukatları mahkemeden, savcılığın talebini kabul etmesini istedi. Bugün yapılan ve yaklaşık on dakika süren sanal duruşmada, Yargıç Trexler da savcılığın talebini değerlendirerek cinsel taciz davasını kapattığını açıkladı.

Cinsel taciz iddiasını reddeden Cuomo, duruşmada konuşmadı. Avukatı Rita Glavin, müvekkilinin odada olduğunu göstermek için kamerayı çevirdiğinde, siyah bir maske takan Cuomo kısa süreliğine görüldü.

Sanal duruşmada, söz alan Albany Savcı Yardımcısı Jennifer McCanney, savcıların "mevcut tüm kanıtları incelediklerini ve bu davada başarılı bir mahkumiyet sağlayamayacaklarına karar verdiklerini" söyledi. Cuomo'nun avukatları savcılığın talebine bir itirazları olmadığını ifade etti.

Yargıç Holly Trexler, bir davanın kovuşturulup yürütülmeyeceğine karar vermede bölge savcılarının "serbest takdir yetkisine" dikkat çekti ve “Mahkeme, bir bölge savcısının takdirine müdahale edemez ve etmemelidir” dedi.

“Hukukun üstünlüğü kazandı”

Andrew Cuomo’nun avukatı Rita Glavin duruşmanın ardından yaptığı videolu açıklamada, "Bugün akıl ve hukukun üstünlüğü galip geldi. Siyaset ya da çete zihniyeti değil" diye konuştu.

Bir dönem Cuomo ile birlikte çalışan Brittany Commisso'nun şikayeti üzerine başlatılan dava süreci ve iddianame savcılığın kararı sonrasında düşmüş oldu. Commisso, 2020 yılında mahkemeye sunduğu dilekçede eski Vali Cuomo’nun el yordamıyla kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

Eski New York Valisi Cuomo, 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında açılan soruşturma sonrasında istifa etmişti. Vali’nin eski çalışma arkadaşı Commisso'nun mahkemeye suç duyurusunda bulunarak açtığı davayla ilgili iddianame, Albany Bölge Mahkemesi tarafından geçen Ekim ayında kabul edilmişti.

Cinsel taciz iddiasına konu olan olayın 7 Aralık 2020 tarihinde Cuomo’nun evinde yaşandığı belirtilmişti. 64 yaşındaki Cuomo, geçen yıl 10 Ağustos'ta görevinde istifa etmişti. Vali Cuomo kendisine bir siyasi komplo kurulduğunu, hakkındaki suçlamaların doğru olmadığını savunmuştu.

