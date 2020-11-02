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CureVac'ın COVID-19 aşısı, Faz I denemesinde bağışıklık tepkisini tetikliyor

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2020 17:40 | Son Güncelleme

CureVac tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının Faz I çalışmalarında kişilerin bağışıklık tepkisinin tetiklendiği görüldü.

CureVac'ın COVID-19 aşısı, Faz I denemesinde bağışıklık tepkisini tetikliyor

Milyonlarca insanı etkileyen yeni tip corona virüs (COVID-19) pandemisini sona erdirme yarışı aşı üreticileri tarafında kızışırken, Alman yatırımcı Dietmar Hopp, GlaxoSmithKline ve Gates Vakfı tarafından desteklenen Alman biyoteknoloji firması CureVac tarafından geliştirilen corona virüs aşısının Faz I çalışmalarında kişilerin bağışıklık tepkisinin tetiklendiği açıklandı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, yıl sonuna doğru testlerin başlayabileceği duyuruldu.

CureVac firması da Moderna ve BionTech gibi mesajcı RNA (mRNA) yaklaşımını kullanıyor. Ancak diğer iki firma toplu testlere CurVac'tan daha önce, Temmuz ayı sonlarında başlamıştı.

CureVac, CVnCoV olarak bilinen potansiyel aşısının genel olarak iyi tolere edildiğini ve sonuçların şirketin yıl sonundan önce insanlar üzerinde testlerin son aşamasını başlatma planlarını güçlü bir şekilde desteklediğini söyledi.

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