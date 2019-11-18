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Curling'de 2'nci Lig'e yükselen takımlar belli oldu 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 11:31 | Son Güncelleme

Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 2'nci Lig'e yükselme maçları sona erdi. Maçların ardından erkeklerde Erzurum Curling Akademi, ECO Spor Kulübü ile Saltuk Akademi ve Tekirdağ Spor Kulübü, kadınlar ise ECO Spor Kulübü, Eksi 25 Gençlik Spor Kulübü, Erzurum Curling Akademi ile Trabzon TEİAŞ Spor Kulübü, 2'nci Lig'e yükseldi.

Zafer KUMRU / ERZURUM, (DHA) - Türkiye Curling Federasyonu tarafından Erzurum'da düzenlenen 2'nci Lig'e yükselme maçları sona erdi. Maçların ardından erkeklerde Erzurum Curling Akademi, ECO Spor Kulübü ile Saltuk Akademi ve Tekirdağ Spor Kulübü, kadınlar ise ECO Spor Kulübü, Eksi 25 Gençlik Spor Kulübü, Erzurum Curling Akademi ile Trabzon TEİAŞ Spor Kulübü, 2'nci Lig'e yükseldi.

Curling 2'nci Ligi'ne yükselme müsabakaları Erzurum'da oynandı. Yakutiye ilçesindeki curling salonunda oynanan müsabakalara 7 ilden 19 kulüp ve 24 takım katıldı. Müsabakalarda 120 sporcu mücadele verdi. Final müsabakalarında kadınlarda ECO Spor Kulübü ile Eksi 25 Gençlik Spor Kulübü, erkeklerde ise Erzurum Curling Akademi Spor Kulübü ve ECO Spor Kulübü finale kaldı. ECO Spor Kulübü'nü 10-5 mağlup eden Erzurum Curling Akademi erkeklerde şampiyon oldu. Kadınlarda da Eksi 25 Gençlik Spor Kulübü'nü 9-3'lük skorla yenmeyi başaran ECO Spor Kulübü birincilik kürsüsüne çıktı.

3 gün süren müsabakalar sonucunda erkeklerde; Erzurum Curling Akademi, ECO Spor Kulübü ile Saltuk Akademi ve Tekirdağ Spor Kulübü 2'nci Lig'e yükselen takımlar oldu.

Kadınlarda ise ECO Spor Kulübü, Eksi 25 Gençlik Spor Kulübü, Erzurum Curling Akademi ile Trabzon TEİAŞ Spor kulüpleri 2'nci Lig'e yükselmeyi başardı. Yükselme başarısı gösteren takımlar, 24-30 Aralık tarihleri arasında Türkiye Curling 2'nci Ligi'nde mücadele edecek.

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