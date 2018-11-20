Çürük dişler başka hastalıkları da tetikliyor

Tedavi edilmeyen çürükler zamanla ilerleyerek daha uzun süren kanal tedavilerine hatta diş kayıplarına yol açabiliyor. Bunun yanı sıra önemsenmeyen diş çürükleri; kalp-damar, mide, karaciğer ve böbrek gibi pek çok sistemik hastalığı tetikliyor. Ciddi hastalıklara bakteriyel zemin hazırlayan diş çürükleri yaşam kalitesini de ciddi oranda düşürüyor. Memorial Şişli Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’nden Dt. Aslı Tapan, diş çürüklerinin sebep olduğu hastalıklar ve çürükten korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi. PEK ÇOK HASTALIĞI TETİKLİYOR



Dişteki bir çürük sadece o dişi değil bütün vücudu etkilemektedir. Çürüğe neden olan bakteriler, önce ağızdaki diğer sağlıklı dişlere ardından tüm vücut sistemine bulaşabilir bir yapıdadır. Kalp-damar, mide, karaciğer ve böbrek gibi pek çok sistemik hastalığı tetiklediği gibi bu hastaların iyileşme süreçlerine de olumsuz etkisi olmaktadır. İyi temizlenmeyen bir ağızda oluşan ve çürüğe sebep olan bakteriler, grip, nezle, faranjit gibi pek çok enfeksiyon hastalığına yol açtığı gibi kan damarları vasıtasıyla kalp hastalıklarına da zemin hazırlamaktadır. Aynı zamanda ağız yoluyla mideye inerek mide duvarında da çeşitli hastalıklara sebep olmaktadır. Diş çürüğü bakterileri böbreklere de taşınarak risk oluşturabilmektedir. Basit bir diş çürüğü çok kısa bir temizleme ve dolgu işlemi ile tedavi edilebilirken önemsenmeyerek sağlığı ciddi oranda tehdit eder hale gelebilmektedir.

RUTİN KONTROLLERLE ÖNLEMİNİZİ ALIN



Ağızda birçok bakteri türü vardır ve bu bakteriler diş üzerinde bakteri plağı denilen yapışkan bir tabaka oluşturmaktadır. Ağza giren yiyecek ve içeceklerle birlikte bakteriler asit üretir ve zamanla dişin koruyucu tabakasını tahrip eder. Bu asitler diş yüzeyinde mineral kaybına da yol açar. Müdahale edilmediğindeyse diş çürüklerinin oluşmasına neden olurlar. Çürüme önce minede başlar ve zamanla daha derine inerek pulpa yani dişin canlı dokusuna kadar gider. Başta önemsenmeyen bu durum ileride telafisi zor sonuçlara yol açabilir. Diş çürükleri genellikle dişlerde hassasiyet, siyahlaşma veya renk değiştirme ile kolay şekilde anlaşılabilirken bazı çürükler kendini belli etmeyebilir. Bu nedenle rutin yapılan diş muayeneleri önemlidir. Çürüyen dişlerde zamanla ağrı ve hassasiyet artar. Ağrılar, düzensiz aralıklarla kendini belli eder. Soğuk, sıcak, tatlı veya ekşi teması sırasında da ağrılar meydana gelebilmektedir. DİŞ SAĞLIĞINIZ İÇİN BU HATALARI YAPMAYIN



Dişlerin çürümesine yol açan hataların başında dişlerin temizliğinin doğru şekilde yapılmaması gelir. Dişleri en az 3 dakika günde 2 kere fırçalamak çürükleri önleme açısından önemlidir.