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'Çürük' raporu alamadığı için doktora saldırmış

YAŞAM HABERLERİ  | 15.12.2018 12:29 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da, mesai bitiminde hastaneden çıkan doktor Ebru Kılıç'a saldırdığı belirlenen A.S., yakalandı.

'Çürük' raporu alamadığı için doktora saldırmış

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, mesai bitiminde hastaneden çıkan doktor Ebru Kılıç'a saldırdığı belirlenen A.S., yakalandı. A.S.'nin İzmir'de askerlik görevini yaptığı, memleketi Şanlıurfa'ya izinli geldiği ve çürük raporu alamadığı için doktora saldırdığı belirtildi.
Olay, dün Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Mesai bitiminin ardından işyerinden çıkan Dahiliye Uzman Doktor Ebru Kılıç, eve gitmek için otomobiline binmek üzereyken saldırıya uğradı. Yüzünden yaralanan Kılıç’ın 'imdat' çığlıklarına çevredekiler yetişti. Saldırgan kaçarken Kılıç, görev yaptığı hastaneye götürüldü.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kameralarının görüntülerini inceledi, saldırganın A.S. olduğunu belirledi. A.S., düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
A.S.'nin İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nda vatani görevini yaptığı, izin alarak memleketi Şanlıurfa'ya geldiği ve psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle 'askere elverişsiz' raporu almaya çalıştığı saptandı. A.S.'nin, girdiği sağlık kurulundan istediği raporu alamadığı, mesai çıkışında da kurulda görevli Doktor Ebru Kılıç'a saldırdığı tespit edildi. Kılıç'ın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Saldırıya uğrayan doktorun ise yapılan tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

'Çürük' raporu alamadığı için doktora saldırmış

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