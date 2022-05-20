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"Çürüme oluşana kadar doktora gitmeyenler var"

20.05.2022 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meme kanseri her yaştan kadını tehdit eden en önemli sağlık sorunlarının başında gelir. Her kanser türünde olduğu gibi meme kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor. Uzmanlar, kadınların kendilerinin muayene etmesinin önemini vurgularken, bazı kişilerin memeden çürüme oluşana kadar doktora gitmediği konusunu dile getiriyor.

"Çürüme oluşana kadar doktora gitmeyenler var"

Kadınlarda en sık görülen kanser türlerinden olan meme kanserinde görülme yaşının düştüğü ifade edilirken uzmanlar uyarıyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ebru Şen, meme kanserine karşı kadınların kendilerini muayene etmelerinin gerekliliğine dikkat çekerken, kanserin biyolojisinin yaşam süresi üzerinde belirleyici olduğunu ifade etti.

MEME KANSERİNDE KENDİ KENDİNİ MUAYENE ETMEK ÇOK ÖNEMLİ

Meme kanserine karşı takibin önemine dikkat çeken Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ebru Şen, “Memede çürüme meydana gelene kadar doktora gitmeyen hastalarımız var. Erken teşhis çok önemli, geç gelen hastalarımız çok var. Meme kanserinin biyolojisi önemli, erken teşhis etsek bile tümör tipi, yaşam süresini belirleyici oluyor. Gençlerde biraz daha agresif tümör tiplerini görme ihtimalimiz fazla. Kendi kendini muayene yapılmalı” dedi.

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"MEME KANSERİNİN BİYOLOJİSİ ÖNEMLİ"

Meme kanseri tehdidine karşı kadınların yapması gerekenlere ilişkin önerilerde bulunan Doç. Dr. Şen, şöyle konuştu: “Normal göğüs yapısını bir kere öğrenmesi gerekiyor, bilmeli ki farklı patolojik bir şeyi hissedebilsin. Kendi kendine muayene çok önemli bu yapılmalı, doktor kontrolleri de genç yaşlarda 3 yılda bir yapılabilir. Meme kanserinin biyolojisi çok önemli, erken teşhise rağmen kötü giden hastalar var. Ne yazık ki gençlerde biraz daha agresif tümör tiplerini görme ihtimalimiz fazla. Burada erken teşhis etsek bile tümör tipi yaşam süresini, geleceği belirleyici oluyor. Kadınlarda en sık görülen kanser, ölüm nedenleri arasında da yine öncelikli geliyor.

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Kadınlarımızın daha bilinçlenmiş olması çok çok önemli, daha fazla erken teşhis edebiliyoruz. Özellikle 40 yaş sonrasında düzenli mamografik taramaların yapılması sayesinde erken teşhisle yaşam sürelerini uzatabiliyoruz. Eskiye göre kesinlikle yol aldık ama Covid dönemi biraz etkiledi. Gerçekten Covid döneminde belirli nedenlerden dolayı hastaneye gelemeyen hastalarımız oldu. İleri evre hastalıkları yine oldukça gördük. İnşallah bundan sonra görmeyeceğiz diyelim”


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Anahtar Kelimeler:
Meme kanseri
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