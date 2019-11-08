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Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2019 16:57 | Son Güncelleme

Adıyaman’da, köylüler tarafından ormanlık alan içerisinde çürümeye başlayan erkek cesedinin kayıp olarak aranan Halil Özen’e ait olduğu belirlendi.Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan Payamlı Köyü yakınlarındaki ormanlık alan içerisinde çürümeye başlayan kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuş, ceset polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı.

Çürümeye başlayan cesedin kimliği belli oldu

Adıyaman’da, köylüler tarafından ormanlık alan içerisinde çürümeye başlayan erkek cesedinin kayıp olarak aranan Halil Özen’e ait olduğu belirlendi.
Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan Payamlı Köyü yakınlarındaki ormanlık alan içerisinde çürümeye başlayan kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulunmuş, ceset polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılmıştı. İple ağaca asılı olarak bulunan ceset, yapılan otopsinin ardından cesedin 16 Ekim 2019 tarihinden bu yana kayıp diye aranan 65 yaşındaki Halil Özen’e ait olduğu öğrenildi.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor.

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