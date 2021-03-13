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  4. Çürümeye terk edilen at arabasını çalıların arasında buldu, gözü gibi bakıyor

Çürümeye terk edilen at arabasını çalıların arasında buldu, gözü gibi bakıyor

13.03.2021 11:46 | Son Güncelleme:
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Çürümeye terk edilen at arabasını çalıların arasında buldu, gözü gibi bakıyor

Tokat’ta bir köşede çürümeye terk edilen at arabası usta ellerde yeniden hayat buldu. Tokat Belediyesi Park Bahçeler Müdürü Salih Çağlayan, çalılıklar arasında bulduğu atıl durumdaki at arabasını tamir ettirdi.

Tokat’ta çalıklarının arasında bulduğu at arabasına yeni bir görüntü kazandıran Salih Çağlayan, benzer at arabalarını tamir edip sergilemeyi planlıyor.

YAPTIKLARI İŞ MUTLU ETTİ

Bir at arabası ile başladığı hobisi tutkuya dönüşen Çağlayan, “Kuşburnu çalılarının arasında bir at arabası parçaları bulduk. Önce ne yapacağımızı bilmiyorduk. Öyle bir düşüncemiz de yoktu. Peşinden acaba yapabilir miyiz? Bunu ayağa kaldırabilir miyiz? gibi düşünce oluştu. Kendi şartlarımızda biraz bunu şekillendirdik. Bir süre sonra teknik destek almak amacıyla araştırmalar yaptık. Sanayide ‘pala’ lakaplı Mustafa ustaya ulaştık. O da sağ olsun bize bu konuda yardımcı oldu. Daha da geliştirelim diye atölyemizi getirdik, boyadık. Boyadıktan sonra şekli daha da bir açığa çıktı. Üzerindeki nakışları ise sanayide tabelacı ustamız İbrahim Bey yaptı. Sonuç hepimizi mutlu etti” dedi.

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PARKLARI SÜSLEYECEK

Çağlayan, düzenledikleri arabaları parklarda sergilemeyi planladıklarını belirterek, “Atölyemizde iki üç tane daha at arabamız var. Onları da bu şekilde yapıp şehrin uygun yerlerinde görselliği sağlayacağız. Üzerine çiçekler dikeceğiz belki. Belki at bulabilirsek bir şehir meydanında bir tur atabiliriz. Gelecek günler bunu bize gösterecek” diye konuştu.

Çağlayan, arabaların çocukluk anılarını canlandırdığını söyleyerek, “At arabası arkasına tutunur, gidebildiğimiz kadar giderdik. Niye gittiğimizi de bilmezdik ama gizlice giderdik. Ondan sonra ta ki at arabacısı bizi fark edene kadar. Biraz belki çocukluğun verdiği gözlemler sonucu böyle bir çalışmaya başladık. Şu anda da 30-40 adet teker topladık her boydan, fayton tekerinden tutun atar arabası tekerine kadar. Onları da duvarlara ya da işte peyzaj amaçlıyla kullanıp şehrin muhtelif yerlerinde kullanmayı planlıyoruz. Bu bizi rahatlatıyor, bir nebze işimizin stresini alıyor. Hobi gibi devam ediyoruz. Bakalım yani önümüzdeki günlerde ne olacak göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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(İHA)

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Tokat
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