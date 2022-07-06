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Çürümeye terk edilmişlerdi! Atatürk Havalimanı'ndaki "hayalet uçaklar" satılıyor: Geriye sadece 5 tane kaldı

06.07.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçaklar satılıyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından sahipsiz uçakların ihalesi yapıldı. Yatırımcıların ilgi gösterdiği 12 hurda uçaktan 7 tanesi satıldı, geriye 5 tane kaldı. Satılan uçaklar parçalarına ayrılarak havalimanından götürüldü. Atıl vaziyette sahiplerini bekleyen 5 hurda uçak ise drone ile görüntülendi.

Çürümeye terk edilmişlerdi! Atatürk Havalimanı'ndaki "hayalet uçaklar" satılıyor: Geriye sadece 5 tane kaldı

İstanbul Havalimanı'nın açılmasıyla 4 Nisan 2019’da Atatürk Havalimanı sivil uçuşa kapatılmıştı. Atatürk Havalimanı apronunda bulunan uçuş ömrünü tamamlamış, hacizli ve hurda uçakların akıbeti ise merak konusu olmuştu. Sahipleri tarafından adeta çürümeye terk edilen uçaklar zaman zaman gündeme getirilmiş, çeşitli haberlere konu olmuşlardı.

12 HURDA UÇAKTAN 7 TANESİ SATILDI

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından terk edilen uçakların sahipleri tarafından alınması için belirlenen süre tamamlandı. Sahipsiz uçakların ihalesi ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. İhale ile üzerinde bulunan ipotek ve haciz bedeli de fiyata eklenip öyle satışa çıkartıldı. Uçaklar yatırımcılar tarafından ilgi gördü. Medyada yer alan haberlerin ardından atıl vaziyette bulunan 12 hurda uçaktan 7 tanesi satıldı. Satılan uçaklar taşınması için kanat ve gövde kısımları parçalanarak havalimanından götürüldü. Uçakların bazıları ise restoran, kafeye dönüştürüleceği öğrenildi.

İŞTE GERİDE KALAN 5 "HAYALET UÇAK"

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Havalimanında sahiplerini bekleyen kalan 5 hurda uçak ise fpv drone ile görüntülendi. Uçakların birçoğunun dış gövdelerinin döküldüğü kanat kısımlarında ise ciddi hasarlar olduğu göze çarpıyor. Uçakların camları ve motorları tamamen yerinden sökülmüş vaziyette bekliyor. Ancak bazılarının içerisinde halen birçok elektronik aksam bulunuyor.

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MİLLET BAHÇESİ İNŞAATI İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

Sivil uçuşlara kapatılan Atatürk Havalimanı içerisinde Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi hizmet veriyor. Ayrıca Millet bahçesi inşaatı için havalimanı içerisinde çalışmalar başlatıldı. Atatürk Havalimanı apronu festivallere de ev sahipliği yapıyor. (İHA)

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