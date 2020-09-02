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'Cuties' ile kritik rapor: Netflix'in lisansı iptal edilebilir

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.09.2020 08:01 | Son Güncelleme

Netflix'in tartışma yaratan filmi Cuties ile ilgili rapor hazırlandı. Netflix'in bu filme dair 'politika değişikliğine' gitmemesi durumunda para cezası alabileceği öğrenildi. Film yayına girerse ise 'geçici yayın lisansının iptali' söz konusu olacak.

'Cuties' ile kritik rapor: Netflix'in lisansı iptal edilebilir

Netflix de yayımlanması planlanan Cuties filmi ile ilgili Raportör raporunu tamamladı.

RTÜK den alınan bilgiye göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının başvurusundan sonra Netflix de yayımlanması planlanan Cuties filmi ile alakalı bir politika değişikliğine gitmeyen platform ile alakalı Raportör raporunu tamamladı ve RTÜK Başkanlık makamına katalogdan çıkarma ve idari para cezası uygulanması için sundu.

KARARIN PERŞEMBE GÜNÜ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Netflix bu filme dair bir politika değişikliğine gitmez ise Perşembe günü yapılacak Üst Kurulda Netflix ile alakalı yaptırım kararının gelmesi bekleniyor.

Netflix in yaptırım kararına rağmen filmi yayına sokması halinde ise geçici yayın lisansının iptal edilmesi söz konusu olacak.

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