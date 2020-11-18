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Cuties (Minnoşlar): Netflix'te yayımlanması planlanan film için bakanlık RTÜK'e başvurdu

18.11.2020 15:15 | Son Güncelleme:
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Cuties (Minnoşlar): Netflix'te yayımlanması planlanan film için bakanlık RTÜK'e başvurdu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflix'te yayımlanması planlanan "Cuties" (Minnoşlar) adlı film hakkında gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) resmi yazıyla talepte bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflix'te yayımlanması planlanan "Cuties" (Minnoşlar) adlı film hakkında gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) resmi yazıyla talepte bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Netflix'te yayımlanması planlanan "Cuties" (Minnoşlar) adlı film hakkında gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) resmi yazıyla talepte bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Netflix platformunda, 9 Eylül 2020 itibarıyla 11 yaşındaki bir çocuğu konu alan bir film yayınlanmaya başlanacağı ve Netflix'in, söz konusu filmin tanıtımında "dişiliğini keşfederek aile geleneklerine meydan okuyan bir çocuk" tanımlanmasında bulunulduğu, ancak "çocuk filmi" görüntüsündeki yapımı izlemek için abonelerine izleyici kitle yaşının 18 yaş ve üzeri olduğu bilgisini paylaştığı aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından, filmin, çocukların ihmal ve istismara açık hale gelmelerine neden olabileceği ve psikososyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyeceği değerlendirilmiştir.

"Konuya ilişkin gerekli tedbirlerin alınması ve filmin değerlendirilmesi için Bakanlığımız tarafından Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) 20 Ağustos 2020 tarihi itibariyle resmî yazı ile talepte bulunulmuştur.

"Çocuklarımızın her hangi bir mecrada metalaştırılmasına, ihmal ve istismara açık hale getirilmesine karşı her daim mücadelemizi sürdüreceğiz.''

Netflix afiş için özür diledi

Netflix'in Cuties filminin promosyonunda kullandığı kız çocuklarının poz verdiği afiş de tartışmalara neden olmuş, Netflix özür dilemişti.

Bir kliple birlikte sunulan afiş, internette öfkeli tepkilere yol açmış ve toplanan imzalar Netflix'i görüntüden vazgeçmeye mecbur bırakmıştı.

Reklamı yapılan ödüllü film bir dans topluluğuna katılan 11 yaşındaki bir çocuğun öyküsünü izliyor. Yapımcıları, filmde küçük yaştaki kız çocuklarının "cinselleştirilmesi" probleminin sergilendiğini söylüyorlar.

Netflix filmin reklamı için hazırlanan afişle ilgili açıklamasında "uygunsuz bir sanatsal çalışma kullanılmasından dolayı" derin üzüntü duyduğunu bildirdi.

İnternet yayıncılığı devi tartışmalı afişin filmi doğru temsil etmediğini de kaydetti.

Neden tepki yaratmıştı?

Afiş, filmin adı (porno sitelerinin kullandığı bir isim) ve cinsel tınılar çağrıştıran dans sahnelerinin bulunduğu klibiyle internette büyük bir öfke rüzgarı estirdi.

11 yaşındaki bir kız çocuğunun pedofillerin zevkini tatmin için cinselleştirildiğini ileri süren bir açık dilekçeye 24 saatten az bir süre içinde 25 bin kişi imza verdi.

Fakat filmin yönetmeni Maimouna Doucoure, filmin, sosyal medyanın kız çocuklarını nasıl ardında ne yattığını ya da nasıl tehlikeler içerdiğini tam olarak anlamadan, cinselleştirilmiş imajları taklit etmeye ittiğini anlatmayı amaçladığını söylüyor.

Filmin yönetmeni Maimouna Doucouré Sundance Film Festivali'ndeki ödül konuşmasında

Yönetmen: Amacım konuyu tartıştırmak

Doucoure, 11 yaşlarındaki bir grup kız çocuğunun, "gayet açık giysiler içerisinde, cinsel anıştırmalı hareketlerle dans ederken" görüp şok olduğunu ve bunun üzerine konuyu irdelemek amacıyla böyle bir film çekmeye karar verdiğini anlattı.

CineEuropa'ya konuşan yönetmen "Çok küçük yaştaki bazı kızların sosyal medyada 400 bin kişi tarafından izlendiğini gördüm ve bunu anlamaya çalıştım" dedi.

"Seksi ya da en azından kendilerini sergileyen fotoğraflar paylaşmalarının dışında belli bir sebebi yoktu bunun. Onları 'ünlü' yapan buydu.

"Bugün bir kadın ne kadar seksi ve ne kadar nesneleştirilmiş ise sosyal medya nezdinde o kadar kıymetli oluyor. Ve 11 yaşında olduğunuzda bu mekanizmaların gerçek anlamını anlamıyor, sadece benzer bir sonuç almak için başkalarını taklit ediyorsunuz.

"Bunu aciliyetle konuşmamız, bu konuyla ilgili bir tartışma yürütmemiz lazım" diyor.

Cuties'in hikayesi

Film Senegal'den 11 yaşındaki Amy isimli bir kız çocuğunun hikayesi üzerine kurulu.

Amy ailesinin geleneksel ve muhafazakar yaşam tarzıyla, özgürlükçü komşuları Angelica ve onun dans grubunun sunduğu kaçış fırsatı arasında kalıyor.

Filmin Fransız-Senegalli yönetmeni Doucoure bu yılın Sundance Film Festivali'nde dünya sineması dalında en iyi yönetmenlik ödülüne layık görüldü.

Film Fransa'daki sinemalarda orijinal adıyla -Mignonnes- gösterime girdi.

Netflix ne dedi?

Netfilx orijinal yapımı olmayan film bu platformda gelecek ay gösterime girecek.

Filmin afişine sosyal medyadan gelen yoğun eleştiriler ardından Netflix BBC'ye "Bu afiş filmi doğru yansıtmıyordu dolayısıyla imaj ve tanımlama güncellendi" diye açıklama yaptı.

Netflix ayrıca Tweeter hesabından da "Mignonnes/Cuties filmi için kullandığımız uygunsuz sanat ürünü konusunda derin üzüntü duyuyoruz. Bu doğru değildi, ayrıca Sundance'de ödül kazanmış bu Fransız filmini doğru yansıtmıyordu. Görüntüleri ve tanıtımı güncelledik" mesajıyla özür diledi.

https://twitter.com/netflix/status/1296486375211053057

Film hakkındaki eleştiriler: 'Sürükleyici ama tutarsız'

Sundance Film Festivali sırasında film genel olarak olumlu eleştiriler aldı.

Hollywood Reporter film için "sürükleyici ama yapısal tutarsızlıkları var" dedi ve filmin "kolay etki altına giren küçük kızları, bedenlerini aşırı cinselleştirmeye iten kültüre eleştirel bir bakış" diye özetledi.

Screen Daily, "Ergen öncesi yaştaki kız çocuklarının vücutlarını çalkalayarak dans edişi, yetişkin seyirciyi bugünün masumiyeti imha kültürünü düşünmeye itiyor" diye yazdı.

Yakınlarda Fransa'da yayımlanan Le Monde gazetesi de filmin kahramanı Amy'nin dönüşümünü "Olivia Newton-John'un Grease filminin sonunda, kendisinden gözlerini alamayan John Travolta'nın önüne bir seks bombası olarak düştüğü sahne" ile karşılaştırıyor.

Le Monde'un sinema eleştirmeni, "Yönetmen dansların açık cinselleştirilmesi konusunda yargı belirtmekten ustaca kaçınıyor. Mignonnes'in sahneye çıktığı açık hava dans yarışmasında, kamera kendisini seyircilerin ve jürinin yüzlerine odaklayarak, bir çok farklı tepkinin okunmasını sağlıyor" yazmış.

Doucoure bu filmle Sundance Festivali dışında Oscar ödüllerini düzenleyen kuruluş tarafından geçen yıl verilen Academy Gold Fellowship Kadınlar Ödülü'nü de kazandı.

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