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  4. Çuval içinde bulunan cesetle ilgili 4 tutuklama

Çuval içinde bulunan cesetle ilgili 4 tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:40 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi çuval içerisinde işlettiği giyim mağazasının önüne bırakılan Tahir Çetin’in (41) olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.Alınan bilgilere göre, 7 Ocak’ta kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Tahir Çetin’in cansız bedeni, 9 Ocak günü işlettiği giyim mağazasının önüne bırakılmış çuvalın içinde bulundu.

Çuval içinde bulunan cesetle ilgili 4 tutuklama

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kaybolduktan sonra cesedi çuval içerisinde işlettiği giyim mağazasının önüne bırakılan Tahir Çetin’in (41) olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgilere göre, 7 Ocak’ta kaybolan ve yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Tahir Çetin’in cansız bedeni, 9 Ocak günü işlettiği giyim mağazasının önüne bırakılmış çuvalın içinde bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, 4 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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