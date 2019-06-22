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Çuval içinde yaralı bulunan yavru köpek uyutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 13:39 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, dün ormanlıkta çuval içerisinde biri ölü, diğeri ölmek üzere 2 köpek bulundu.

Çuval içinde yaralı bulunan yavru köpek uyutuldu

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)- ANTALYA'da, dün ormanlıkta çuval içerisinde biri ölü, diğeri ölmek üzere 2 köpek bulundu. Tedaviye alınan, ölmek üzere olan yavru köpek, vücudunu enfeksiyon kapladığı ve ağır yaralı olduğu için veteriner hekim kararıyla uyutuldu.
Demre ilçesindeki Çayağzı mevkisinde dün öğle saatlerinde ormanlık alanda gezintiye çıkan iki kişi, ağacın dibindeki çuvalın hareket ettiğini gördü. Çuvalın yanına giden iki kişi, içinden sesler geldiğini duydu. İkili, çuvalı açtıklarında iki köpeğin yattığını gördü. Köpeklerden biri yavaş yavaş hareket ederken, diğeri hareketsiz halde yatmaya devam etti. Bunun üzerine yatan köpeğin nefesini kontrol eden iki kişi, öldüğünü belirledi. Diğer köpeğin ise açlık ve susuzluktan ölmek üzere olduğunu anlayan ikili, hayvana su içirdi, yanlarında bulunan ekmekten yedirdi. İkili çuval içinde buldukları köpeğin görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarında da paylaşarak olaya tepki gösterdi. İhbar üzerine gelerek bölgede inceleme yapan yetkililer, köpekleri çuval içinde ölüme terk eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Kurtarılan yavru köpek ise Demre Belediyesi ekiplerince alınarak tedavisi ve bakımı için veterinere götürüldü. Kumluca'da veterinere sevk edilen köpeğin 40 derece ateşi olduğu, arka iki ayağında tamamen, ön iki ayağında ise yüzde 60 his kaybı olduğu belirlendi. Tüm vücudunda derin diş izleri olan yavru köpeğin bir ayağında derin yara olduğu ve protez bile takılamayacak durumda olduğu öğrenildi. Tüm vücudunu enfeksiyon kaplayan köpek, veteriner hekim kararıyla uyutuldu.

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Çuval içinde yaralı bulunan yavru köpek uyutulduÇuval içinde yaralı bulunan yavru köpek uyutuldu

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