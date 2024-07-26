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  4. Çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş ceset bulunmuştu! Sır perdesi aralandı... Her şeyi itiraf etti 'Döverek öldürdüm'

Çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş ceset bulunmuştu! Sır perdesi aralandı... Her şeyi itiraf etti 'Döverek öldürdüm'

26.07.2024 11:23
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26.07.2024 11:23
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Adana'da, deniz kıyısında çuvalda battaniyeye sarılı çürümüş halde cesedi bulunan, otogarında değnekçilik yapan 61 yaşındaki Murat Arlı'yı, 4 ay sonra cep telefonundan gelen sinyalin takibiyle, otogarda birlikte değnekçilik yaptığı 65 yaşındaki arkadaşı Atilla Cücü'nün öldürdüğü ortaya çıktı. Arlı'yı bir anlık öfkeyle döverek öldürdüğünü itiraf eden Cücü, tutuklandı. Cücü'nün emniyetteki ifadesinde "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik" dediği öğrenildi.

Kent otogarında değnekçilik yapan Murat Arlı’dan haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Arlı'yı arama çalışması başlatılırken, 10 Mart'ta Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde erkek cesedi bulundu. Cesedin, kayıp olarak aranan Arlı'ya ait olduğu saptandı.

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SIR PERDESİNİN ARALANMASI İÇİN ÖZEL EKİP KURULDU

Cinayet Büro Amirliği, olayın aydınlatılması için özel ekip kurup çalışmalara başladı. Ekipler, cinayeti araştırırken Arlı'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. Takipte, telefonun, olayın üzerinden 4 ay geçtikten sonra Kars'tan sinyal verdiği tespit edildi. Yapılan araştırmada cep telefonunun Arlı'nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi. Ekipler Cücü'nün oğluyla iletişime geçti. Şüpheli, cep telefonunu babasının kendisine kullanması için kargoyla gönderdiğini öne sürdü.

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CİNAYETİ İTİRAF ETTİ! "BİR ANLIK ÖFKEYLE DÖVEREK ÖLDÜRDÜM"

Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyip aralarında Cücü ve oğlunun da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü'nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

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Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atilla Cücü tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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