Çuvallar içinde 9 kilo esrarla yakalanan 4 kişi tutuklandı

Samsun’da içinde bulundukları araçta arama yapan jandarma ekipleri tarafından çuvallar içinde 9 kilo esrar ile yakalanan 4 kişi mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiyle göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda takibe aldıkları otomobili durdurarak arama yaptılar. Yapılan aramada 2 ayrı çuval içinde toplam 9 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçta bulunan S.G., A.U., A.A. ve E.A.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’ndeki adreslerinde yapılan aramada ise 68,4 gram, 8.3 gram ve 90.2 gram esrar maddeleri ele geçirildi.

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 4 kişi bugün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade veren 4 kişi tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi’ne gönderildiler.

