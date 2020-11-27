HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çuvallar içinde 9 kilo esrarla yakalandılar

Çuvallar içinde 9 kilo esrarla yakalandılar

27.11.2020 15:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’da 4 kişinin içinde bulunduğu araçta arama yapan jandarma ekipleri çuvallar içinde 9 kilo esrar ele geçirdi.Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallei’de meydana geldi.

Samsun’da 4 kişinin içinde bulunduğu araçta arama yapan jandarma ekipleri çuvallar içinde 9 kilo esrar ele geçirdi.
Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Taflan Yalı Mahallei’de meydana geldi. Edinilen bilgiyle göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda takibe aldıkları otomobili durdurarak arama yaptılar. Yapılan aramada 2 ayrı çuval içinde toplam 9 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili araçkta bulunan S.G., A.U., A.A. ve E.A.E. gözaltına alındı. Gözalıtna alınan şüphelilerin Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’ndaki adreslerinde yapılan aramada ise 68,4 gram, 8.3 gram ve 90.2 gram esrar maddeleri ele geçirildi. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edilen 4 kişi bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?
31 Aralık resmi tatil mi olacak?31 Aralık resmi tatil mi olacak?
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasında! Harita kırmızıya döndü

Bakan Koca'nın açıkladığı iller arasında! Harita kırmızıya döndü

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

O kentte durum vahim: Her 10 kişiden 3'ü pozitif

Bir Zamanlar Çukurova'da şaşırtan final! Büyük yalan ortaya çıktı!

Bir Zamanlar Çukurova'da şaşırtan final! Büyük yalan ortaya çıktı!

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Genç kadını adım adım takip etmişti! Mahkemeden flaş karar

Ümran’ı görenler gözlerine inanamıyor! Photoshop sanıyorlar

Ümran’ı görenler gözlerine inanamıyor! Photoshop sanıyorlar

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Koronavirüse karşı yeni tedbirler alınacak mı? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Valilik'ten kritik uyarı: Yeni tedbir ve kısıtlama kararları almak kaçınılmaz olacaktır

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Kocaeli’de endişelendiren manzaralar

Diğer Haberler

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı saatleri

Bu akşam sokağa çıkma yasağı var mı?

HSK'dan flaş karar! 11 hakim ve savcı Yargıtay üyeliğine seçildi

HSK'dan flaş karar! 11 hakim ve savcı Yargıtay üyeliğine seçildi

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme: Parmak izleri aynı silahta bulundu

Lüks cipteki kan donduran olayla ilgili çarpıcı gelişme

Koronavirüs hastası hastaneden kaçtı! Her yerde aranıyor

Hastaneden kaçtı! Her yerde aranıyor

Malatya'daki 4,7’lik depreme canlı yayında yakalandılar

Depreme canlı yayında yakalandılar

Malatya'daki depreme Veli Ağbaba canlı yayında yakalandı: Vallahi sallanıyoruz yahu

Malatya'daki depreme Veli Ağbaba canlı yayında yakalandı: Vallahi sallanıyoruz yahu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.