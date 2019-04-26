Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

Çuvallara konulan binlerce köpek et fabrikasında hapsedildikten sonra nefes dahi almaları engelleniyor. İşte kimi zaman odunlarla dönülen kimi zamansa bilinci açıkken boğazı kesilen o köpeklerin yaşadıkları...

Kan donduran vahşet

Endonezya'nın Surakarta şehrinde, akılalmaz bir vahşet yaşanıyor. Solo adı verilen et fabrikasına hapsedilen binlerce köpek, çuvallara konulduktan sonra, dövülerek öldürülüyor.

İnsanların tüketmesi için vahşice öldürülen köpekler, kimi zaman odunlarla dövülüyor, kimi zaman bilinçleri yerindeyken boğazları kesiliyor.

Endonezya mezbahalarında dehşeti yaşayan köpeklerin bir kısmı sokaklardan toplanırken, bir kısmı ise mülklerden çalınıyor.

Masum köpekler, kirli kafeslerde ölümü beklerken, birbirlerinin ölümünü izlemek zorunda bırakılıyor. Köpeklerin havlamalarını önlemek isteyen caniler ise, hayvanların çenelerine geçirdikleri mekanizmalarla korkunç amaçlarına ulaşıyor.

Görüntüleri ortaya çıkaran Dog Meat-Free Indonesia örgütü, hükümeti bu kirli ticareti engellemek için göreve çağırdı.

Hayvanları Değiştir Vakfı'ndan Lola Webber, yaşanan dehşet verici süreç için şunları söyledi: Bu köpekler, sokaklardan toplanıyor yada insanların evlerinden çalınıyor. Kamyonet kasalarına, çuvallar içinde sıkıştırılan köpekler nefes dahi alamıyor.

Endonezya'nın Müslüman nüfusu, köpek etinin haram kılındığını göz önünde bulundurarak bu suça ortak olmasa da, adalarda yaşayan azınlıklar, bu köpekleri yemekten çekinmiyor.