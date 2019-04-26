HABER

Çuvallara koydukları köpekleri döve döve öldürdüler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 08:03 | Son Güncelleme

Endonezya'nın Surakarta şehrinde çekilen görüntüler kan dondurdu. Bir mezbahada çuvallara sıkıştırılan köpekler dövülerek öldürüldü.

Çuvallara konulan binlerce köpek et fabrikasında hapsedildikten sonra nefes dahi almaları engelleniyor. İşte kimi zaman odunlarla dönülen kimi zamansa bilinci açıkken boğazı kesilen o köpeklerin yaşadıkları...

Kan donduran vahşet

Endonezya'nın Surakarta şehrinde, akılalmaz bir vahşet yaşanıyor. Solo adı verilen et fabrikasına hapsedilen binlerce köpek, çuvallara konulduktan sonra, dövülerek öldürülüyor.
İnsanların tüketmesi için vahşice öldürülen köpekler, kimi zaman odunlarla dövülüyor, kimi zaman bilinçleri yerindeyken boğazları kesiliyor.
Endonezya mezbahalarında dehşeti yaşayan köpeklerin bir kısmı sokaklardan toplanırken, bir kısmı ise mülklerden çalınıyor.
Masum köpekler, kirli kafeslerde ölümü beklerken, birbirlerinin ölümünü izlemek zorunda bırakılıyor. Köpeklerin havlamalarını önlemek isteyen caniler ise, hayvanların çenelerine geçirdikleri mekanizmalarla korkunç amaçlarına ulaşıyor.
Görüntüleri ortaya çıkaran Dog Meat-Free Indonesia örgütü, hükümeti bu kirli ticareti engellemek için göreve çağırdı.
Hayvanları Değiştir Vakfı'ndan Lola Webber, yaşanan dehşet verici süreç için şunları söyledi: Bu köpekler, sokaklardan toplanıyor yada insanların evlerinden çalınıyor. Kamyonet kasalarına, çuvallar içinde sıkıştırılan köpekler nefes dahi alamıyor.
Endonezya'nın Müslüman nüfusu, köpek etinin haram kılındığını göz önünde bulundurarak bu suça ortak olmasa da, adalarda yaşayan azınlıklar, bu köpekleri yemekten çekinmiyor.
Bu mezbahalarda, her gün yaklaşık bin iki yüz hayvanın katledildiği düşünülüyor.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Endonezya köpek ölüm

En Çok Okunan Haberler

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

AK Parti YSK temsilcisi duyurdu: Tespit ettik

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

Türkiye'nin en büyüğü! Yüzde 65'i tamamlandı

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

FETÖ üyesi Ali Sipahi Brezilya'da gözaltında

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 2 yorum
Şunu acik acik belirteyim, tamamen vahset, bizim kulturumuzde ve inancimizda hu vahsettir, cezasi vardir, ama adamlarin kulturunde yeri var, hindistanda inek kesemezsiniz,kutsaldir, onlarda bize vahsiler deyip beddua ediyor,
ALLAH BELANIZI VERSİN
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev FETÖ operasyonu! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı var

Dev operasyon! Çok sayıda kişi hakkında gözaltı var

Dur ihtarına uymayan gençleri bekçiler yakaladı

Dur ihtarına uymayan gençleri bekçiler yakaladı

Ankara'da suç örgütü operasyonu! Çete çökertildi

Ankara'da suç örgütü operasyonu! Çete çökertildi

Emniyet Müdürlüğü’nün duvarına çıkıp intihar etmek istedi

Emniyet Müdürlüğü'nde şoke eden anlar! Duvara çıkıp...

Üsküdar'da yangın paniği!

Üsküdar'da yangın paniği!

Son dakika! 210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.