Cüzdan çalan kapkaççıyı, çevredekiler yakaladı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, ulaşım kartına para yüklemek isteyen kadının cüzdanını çalıp kaçan kapkaççı, çevredekiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.
Olay, gündüz saatlerinde Kemeraltı Çarşısı'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kapkaççı, büfe önünde şehir içi ulaşım kartına para yükleyen kadının cüzdanını elinden çalıp kaçmaya başladı. Yakındaki bir otoparkın önünde çevredekiler tarafından yakalanan kapkaççı, bir süre alıkonularak olay yerine gelen polis ekiplerine teslim edildi.
Çalınan cüzdan sahibine teslim edilirken, gözaltına alınan kapkaççı ise gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.
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