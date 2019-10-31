Cüzdan çalan yankesici, pazardan çıkamadan yakalandı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da pazarda alışveriş yapan M.S.'nin cüzdanını alıp kaçan Halit S., Güven Timleri tarafından yakalandı. Ağladığı sırada cüzdanına kavuşan M.S., polise teşekkür etti.

Hırsızlık olayı dün Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Çarşamba Pazarı'nda yaşandı. Pazara alış verişe gelen M.S.'nin çantasındaki cüzdan, Halit S. tarafından çalındı. Kaçan hırsızı fark eden Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri, şüphelinin peşine düştü. Halit S. pazar içinde yakalanarak, gözaltına alındı.

Ağladığı sırada cüzdanına kavuşan M.S. polislere teşekkür etti. Gözaltına alınan Halit S. ise Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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