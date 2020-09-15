Cüzdanını bulan otobüs sürücüsüne para vererek teşekkür etmeye çalıştı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü, içinde 6 bin TL olan cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanı alan vatandaşın içinden çıkarttığı 200 TL’yi otobüs şoförüne hediye etmek istediği o anlar kameraya yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark otobüs sürücüsü Hasan Aliş, Hat 265 Otogar - Maşukiye seferi sırasında son durağa geldiğinde aracı kontrol ederken bir cüzdan buldu. Koltuğun üzerinde bulduğu cüzdanı alan sürücü, hemen kayıp eşya prosedürlerini uygulayarak vardiya amirliği ile iletişime geçti. Sürücüye cüzdanın teyit amacı ile içerisinde nelerin olduğu soruldu. Kontrol eden sürücü Aliş, vardiya amirliğine cüzdanın içerisinde 6 bin TL miktarda para olduğunu ehliyet, kimlik ve kredi kartları olduğunu belirtti.

Cüzdanını alınca para vererek teşekkür etmek istedi

Cüzdanını otobüste düşüren yolcu ise cüzdanının olmadığını fark edince hemen 153 Büyükşehir Çağrı merkezi ile iletişim geçti. 153 ise kayıt oluşturduktan hemen sonra UlaşımPark vardiya amirliği ile iletişime geçti. Karşılıklı teyitleşme sonucunda cüzdanını kaybeden vatandaşın numarası alındı ve sürücü personelle güzergah üzerinde bir nokta belirledi. Sürücüye cüzdanı teslim edeceği lokasyon bilgisi aktarıldı. Sonrasında sürücü Hasan Aliş, Köseköy İstasyon Mahallesi durağında cüzdanı sahibine teslim etti. Cüzdanı teslim alan vatandaş, sürücü personele cüzdanını bulduğu için 200 TL vermeye çalıştı. Sürücü vatandaşın ısrarına, görevini yaptığını belirterek cevap verdi. Vatandaş tekrar tekrar sürücüye teşekkür ederken, sevinçten gözyaşlarına boğuldu. Vatandaş sürücüye, teşekkür etti.