Cüzdanını çalan hırsızdan kızının fotoğrafını ıstedi

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te eşinden şiddet gördüğü için boşanan ve kızı Çocuk Esirgeme Kurumu'nda kalan Ceren Z.'nin büfede unuttuğu cüzdanı, başka bir müşteri tarafından çalındı. Cüzdanında yurtta kalan kızını görmesi için gerekli evrakın örneği ve kızının fotoğraflarının olduğu hafıza kartının olduğunu söyleyen Ceren Z., hırsıza seslenerek, "Parayı al ama kızımın fotoğraflarının olduğu hafıza kartını geri ver. Kızımla tüm bağım bu" dedi.

Olay, Salı günü Bey Mahallesi'nde meydana geldi. Ceren Z., otobüse binmek için kart dolumu yaptırırken, cüzdanının büfedeki eşyaların üzerine bıraktı. Otobüse yetişmek için acele eden Ceren Z. cüzdanını almayı unuttu. Bir başka müşteri ise unutulduğunu fark ettiği cüzdanı alarak büfeden uzaklaştı.

Bir süre sonra çantasına bakan Ceren Z., cüzdanını bulamayınca durumu polise bildirdi. Eşinden şiddet gördüğü için 10 yıl önce ayrılan ve kızı devlet tarafından sevgi evlerinde koruma altına alınan Ceren Z., kendisinin de koruma altına alındığı için kimlik bilgilerinin değiştirildiğini, bu nedenle kızını görmesini sağlayan bilgilerin ve kızının fotoğraflarının cüzdanındaki hafıza kartında olduğunu ifade etti. Çalınan cüzdanındaki paranın önemli olmadığını ifade eden Ceren Z., sadece hafıza kartını istediğini söyledi.