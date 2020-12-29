CV nedir? Etkileyici bir CV nasıl hazırlanır?

CV, insanların farklı yetkinlikleri, akademik eğitim hayatı, sorumlulukları, becerileri ve başarılarının anlatıldığı bir dökümandır. İnsanların ne tür eğitimler aldığı ve kendilerini ne kadar geliştirdiklerini gösteren bu belge birçok kişiye iş olanağı sunuyor. Etkili bir CV yazmak için dikkat edilmesi gerekenler nelerdir? CV konusunda merak edilen tüm bilgilere aşağıdaki yazımızdan ulaşabilirsiniz... CV Nedir? Halk dilinde özgeçmiş olarak anılan CV, Curriculum Vitae teriminin kısaltmasıdır. Kişinin akademik eğitimleri, iş hayatı ve yetkinliklerini anlatan yazılı bir belgedir. Latinceden çevrilen bu curriculum vitae terimi Türkçede kelime anlamı olarak ‘hayat ve yarış’ olarak çevrilmektedir. Aynı zamanda hayat koşusu ya da hayat yarışı da denilebilir. Cv farklı nedenlerle kullanılabilir ancak bunlardan en yaygın olanı yeni bir iş ararken potansiyel yöneticilere ve şirketlere göndermektir. CV İçeriği Nasıl Olmalıdır? Bir CV’nin hazırlanması için resmi bir yapısı olması şart değildir. Bazı önem verilen bilgiler daima dahil edilmelidir. CV hazırlarken içinde olması gerekenler aşağıdaki gibidir;

· Kişisel bilgiler: İsim, soyisim, adres, telefon numarası, mail adresi

· Kişisel bir anlatı: Kendinizi, kim olduğunuzu ve ne aradığınızı ifade eden kısa bir kişisel özet niteliğinde yazı.

· Yetkinlikleriniz ile ilgili anahtar terimler

· İş deneyimleri: Burada en son deneyim ilk önce yazılmalı ve diğer deneyimler ters kronolojik sıraya göre hazırlanmalıdır.

· Eğitim ve nitelikler: Yapılan liste ters kronolojik sıraya göre ayarlanmalıdır.

· Hobiler ve ilgi alanları: İş niteliğinde faydası olabilecek her şey yazılabilir.

· Referanslar: İstek üzerine kullanılır. CV Ne İçin Kullanılır? İş başvurularında genellikle ilk önce kişinin akademik bilgileri ve yetkinliklerini anlatan bir cv istenmektedir. İlk başvuru aşaması olan cv’ ye göre kişi iş pozisyonuna uygun olup olmadığına karar verilir. Karar sonucu başvuru yapılan şirket tarafından telefon ya da farklı iletişim ağları üzerinden görüşme yapılır. CV Düzeni Nasıl Olmalıdır? Her adayın hakkında ifade ettiği yetkinliklerinin yanı sıra CV üzerindeki sunum şekli de oldukça önemlidir. Sunum içeriğinin hatalı bir dille anlatılmış olması yöneticiyi olumsuz etkiler. Bir CV oluştururken düzeninde dikkat edilmesi gerekenler şöyledir;

· Kısa net anlaşılır bir dil kullanılması

· İş pozisyonuna alakasız bilgiler sunulmaması

· Yazı tipine dikkat edilmesi

· Şablonun anlaşılır ve dikkat çekici olması

· Başlıkların düzgün seçilmesi

· Bilgilerin maddeler halinde ifade edilmesi

· Yazım ve dil bilgisinin kontrol edilmesi

· Mantıklı bir anlatım sunulması CV Çeşitleri Nelerdir? Şirket ve firmaların işe alım süreçleri artık farklı şekillerde olabilmektedir. Her zaman yazılı bir belge şeklinde olmaması ve farklı ağlar ile bilgilerin ulaştırılması sağlanabilir. CV hazırlanırken başvuru yapılacak olan iş pozisyonuna göre yetenekler ve eğitimler ayarlanmalıdır. Firma ve başvuru yapılacak tüm kuruluşlar için farklı döküman hazırlama yöntemleri bulunmaktadır. Bu farklı CV hazırlama yöntemleri aşağıdaki gibidir: · Teknik CV (IT tabanlı pozisyonlar için)

· Akademik CV (araştırma / ders bazlı pozisyonlar veya doktora için)

· Yaratıcı CV (pazarlama, tasarım ve diğer yaratıcı alanlardaki yetkinliklerini göstermek için)

· Yetkinliklere dayalı CV (az iş tecrübesi olanlar için)

Etkili Bir Cv Hazırlamak İçin Üç Önemli Unsur 1-Yeteneklerinizi Anlatmak: Hazırlanan cv içinde hangi alanda yetenekleriniz olduğunu net bir şekilde ifade ederek yöneticinin ilgisini çekebilirsiniz. Bu konu ile ilgili yeteneklerinizin neler olduğunu bilmiyorsanız son çalıştığınız yer ya da en son yaşadığınız bir durum ile ilgili ne gibi konularda başarı kazandığınıza bakabilir ve çevrenizin görüşlerini sorabilirsiniz. İş potansiyeline göre aranan özelliklerin size uygunluğuna bakabilirsiniz. Cv oluşturulurken yeteneklerinizi açık bir şekilde anlatan güçlü alanlar belirlemeli ve bu alanları maddeler halinde girmelisiniz. 2-İş tecrübelerinizi İfade Etmek: Daha önce çalıştığınız yerlerdeki iş başarılarınızı ifade etmek sizi diğer rakiplerinizden ayırır. Onların sizden asıl istediği sizin hangi konuma ne şekilde uyum sağladığınızdır. Yöneticiler adaylar arasında sizin yaptığınız işlerde neyi farklı yaptığınız ve nasıl başarı elde ettiğinize bakar. Cv üzerinde kullandığınız dil oldukça önemlidir. Yeteneklerinizden bahsederken amatör bir dil kullanmak yerine ileriye yönelik hedefinizi yansıtmak size avantaj sağlar. Burada önemli olan yaptığınız bütün projeleri sıralayıp göz doldurmak yerine yöneticinin dikkatini çekerek yetenek ve yetkinliklerinizi öne çıkarmak olmalıdır.