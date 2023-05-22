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CVV nedir, CVV kodu ne demek? Kredi kartı ve banka kartında CVV kodu nerede yazar?

11.05.2023 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alışverişlerde, finansal işlemlerde nakit para dışında kullanılan banka kartlarında ya da kredi kartlarının üzerinde yazan bazı terimler ya da ifadeler vardır. CVV ya da CVV kodu da bunlardan biridir. İnternet üzerinden yapılan alışverişlerle hayatımıza giren terimlerden ve kısaltmalardan biri olan CVV en sık karşılaşılan isimler arasında yer alır. Peki, CVV kodu nedir, kredi kartı ve banka kartında CVV kodu nerede yazar?

CVV nedir, CVV kodu ne demek? Kredi kartı ve banka kartında CVV kodu nerede yazar?

Günlük hayatın her alanında yer alan internet, alışverişlerde de sıkça kullanılır. Ancak internet üzerinden yapılan alışverişlerde güvenlik sıkıntısı ya da güvenlik açığı oluşabilir. Bu tür durumlara engel olmak ve kişilerin bilgilerini koruyarak güvenliklerini sağlayabilmek için bazı özel kodlar ve uygulamalar kullanılır. Kartların üzerinde görülen CVV de bunlardan biridir.

CVV nedir?

CVV’nin açılımı "Card Validation Value"dir. Banka kartının ya da kredi kartının üzerinde yazılı olur. Banka kartlarında, Master Card ya da Visa kartlarda görülen CVV CVC ile karıştırılabilir. Ancak CVC "Card Validation Code" anlamına gelir. Kart şirketleri tarafından farklı şekilde adlandırılsalar da aynı anlama gelen iki ifadedir. 2001 yılından itibaren kullanılmaya başlanan CVV Türkçe’deki karşılığı ile “Kart Güvenlik Kodu” olarak isimlendirilmiştir. İnternet üzerinden yapılan tüm alışverişlerde kullanılır ve kart sahibini ifade eder.

CVV kodu ne demek?

CVV kodu bir güvenlik kodudur. Kişilerin sanal ortamda alışveriş yaparken kullandıkları bu kod ile kimliklerini ispatlayabilirler. Güvenlik amacı ile kullanılan bir koddur. Banka ya da kredi kartlarının üzerinde yazar ve kart değişmediği sürece CVV kodu aynı kalır. CVV numarası kartların arka kısmında yer alan imza şeridinin üzerindeki sayının son üç hanesidir. Kredi kartı ya da banka kartı olduğu ark etmeksizin CVV kodu üç hanelidir ve kartların arka yüzünde yer alır.

CVV kodunu nasıl öğrenebilirim?

“Kredi kartında CVV kodu nerede yazar?” ve “Banka kartında CVV kodu nerede yazar?” sorularının yanıtları aynıdır. Çünkü CVV kodu daima ve tüm kartlarda kartın arka yüzünde yazan bir güvenlik kodudur. CVV kodunu öğrenebilmek için kullanılan kartın arka yüzüne bakmak yeterlidir. Bu kısımda yer alan imza şeridinde yazılı olan rakamın son üç hanesi CVV kodu olarak kabul edilir.

Sanal kartların da CVV kodu vardır. Bazı durumlarda kredi kartına ya da banka kartına ulaşılamıyorsa sanal bir kart oluşturulur ve internet üzerinden alışveriş işlemleri bu sanal kart ile yapılabilir. Sanal kartın on altı haneli olan numarasının son üç rakamı CVV kodudur.

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