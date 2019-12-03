Cyber Monday nedir? Black Friday'den (Muhteşem Cuma) sonra şimdi de Siber Pazartesi!

Siber Pazartesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde Şükran Günü tatilinden sonra Pazartesi için kullanılan bir pazarlama terimidir. Perakendeciler tarafından insanları çevrimiçi alışveriş yapmaya teşvik etmek için yaratılmıştır. Bu tarihte tıpkı Black Friday’de olduğu gibi indirimler yapılır. Buna göre Siber Pazartesi, 2 Aralık Pazartesi başlıyor ve 5 Aralık Perşembe günü sona eriyor.

GEÇEN YIL SİBER PAZARTESİ KARA CUMA’YI GERİDE BIRAKTI

Black Friday’de yapılan 7.4 milyar dolarlık internet satışı, geçen seneye oranla yüzde 20 daha fazla oldu ancak 2018’deki Siber Pazartesi kampanyasıyla ulaşılan 7.9 milyar dolarlık alışverişin gerisinde kaldı.

ABD’de 2005’ten beri kasım ayında yapılan Şükran Günü yemeğinden hemen sonra gelen ilk pazartesi günü Syber Monday kampanyası düzenleniyor. Bu gün kapsamında büyük şirketlerden ziyade küçük ve orta vadeli alışveriş siteleri indirime gidiyor. 2015’te düzenşenen Siber Pazartesi kampanyasında bir günde 2.98 milyar dolarlık alışveriş yapılmış, bu rakam 2017’de 6.59 milyar dolara çıkarak büyük bir yükseliş kaydetmişti.

Kara Cuma uygulamasının Türkiye’de karşılık bulması sonucu Siber Pazartesi’nin düzenlenip düzenlenmeyeceği merak ediliyor.

