Cyberpunk 2077 1.2 yaması yayınlandı!

Cyberpunk 2077 1.2 yaması aslında ilk kez gündeme gelmiyor. Zira CD Projekt RED'in beklenen büyük yaması, aslında geçtiğimiz ay yayınlanacak bir yamaydı. Fakat yaşanan bir olay tüm planları değiştirdi. CD Projekt RED, siber saldırıya uğradı. Firma, BT altyapısını hedef alan siber saldırı nedeniyle Cyberpunk 2077 1.2 yamasını ertelediğini duyurdu ve yamayı mart ayının ikinci yarısında oyunculara sunacağını söyledi. Nitekim Cyberpunk 2077 1.2 yaması, sonunda yayınlandı.

CYBERPUNK 2077 1.2 YAMASI ÇIKTI

CD Projekt RED'e bağlı olan Cyberpunk 2077 resmi Twitter hesabı, Cyberpunk 2077 1.2 yamasının artık PC ve konsolları için yayında olduğunu açıkladı. Yamanın Stadia sürümü ise önümüzdeki günlerde yayınlanacak.

CYBERPUNK 2077 1.2 YAMASI NELER SUNUYOR?

1.2 yaması, oyun içindeki birçok problemi gideriyor. Bu problemler arasında oldukça komik olan ve sosyal medyanın diline düşen bazı problemler de yer alıyor. Örneğin duvara yakın park edilmiş bir araçtan çıkarken V'nin sıkışıp kalmasına neden olan bir sorun çözülmüş durumda. Ayrıca, bir araç çarptığında yayaların ışınlanmasına sebep olan sorun da artık yok. Tüm iyileştirmeler ve geliştirmeleri öğrenmek için Cyberpunk 2077'nin resmi internet sitesine bakabilirsiniz.

