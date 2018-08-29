Cyberpunk 2077 artık oynanabilir!

Söz konusu RPG olduğunda akla gelen ilk serilerden biri olan The Witcher, özellikle son oyunu Wild Hunt ile zirve yapmıştı. Pek çok mecra tarafından çıktığı yılın en iyi oyunu seçilen The Witcher 3’ün arkasındaki stüdyo, şimdi yeni bir RPG oyunu ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. CDProjekt imzası taşıyan Cyberpunk 2077, önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmış durumda.

Hatırlanacağı üzere CDProjekt yetkilileri, Cyberpunk 2077’nin yaklaşık olarak 6 yıldır geliştirme aşamasında olduğunu açıklamışlardı. Nitekim Gamescom 2018 öncesi bu geliştirme aşamasının önemli bir bölümü de tamamlanmış gibi görünüyor.

Zira CDProjekt’in önemli isimlerinden biri olan Richard Borzymowski, oyun hakkında bazı önemli açıklamalarda bulundu. Borzymowski, Cyberpunk 2077’nin hikaye aşamasının bitirildiğini belirtti. Yani artık oyun baştan sona kadar rahatlıkla oynanabilir durumda.

Stüdyo bundan sonra oyundaki bugları ve mevcut hataları ortadan kaldırmaya çalışacak. Normal tekdüze bir aksiyon oyununda hataları ve bugları bulup ortadan kaldırmak çok fazla vakit almayabilir. Fakat söz konusu The Witcher 3 Wild Hunt gibi komplike bir RPG oyunu olduğunda son rötuşlar için bile hayli zaman gerekebiliyor.

CDProjekt henüz yeni RPG’sinin çıkış tarihini açıklamış değil. Fakat genel kanı oyunun 2019 sonlarına doğru satışa sunulacağı yönünde.

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