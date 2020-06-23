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Cyberpunk 2077 Collector's Edition dudak uçuklatan bir fiyat ile Türkiye'de satışa çıktı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.06.2020 17:56 | Son Güncelleme

Cyberpunk 2077 Collector's Edition Türkiye'ye geldi. CD Project Red'in oyuna dair en özel ürünleri barındıran paketi Cyberpunk 2077 Collector's Edition, içindeki ürünler kadar fiyatıyla da ilgi çekiyor. Peki Cyberpunk 2077 Collector's Edition fiyatı ne kadar?

Cyberpunk 2077 Collector's Edition dudak uçuklatan bir fiyat ile Türkiye'de satışa çıktı!

Cyberpunk 2077 Collector's Edition'ın çıkışı kendisi kadar enteresan olmuştu. Bundan 1 yıl önce, Microsoft E3 2019 etkinliğini yapmadan sadece birkaç saat önce Cyberpunk 2077 hakkında çıkan bir sızıntı ile yer yerinden oynamıştı. Bu sızıntı, oyundan koleksiyon yapmak isteyen oyun severler için oluşturulmuş Cyberpunk 2077 Collector's Edition ile ilk tanıştığımız andı. Aradan geçen onca zamandan sonra CD Projekt Red, oyunun her şey dahil paketi Cyberpunk 2077 Collector's Edition'ı doğruladı. Ünlü yapım şirketi bununla da kalmadı paketin içeriğini de bizlerle paylaştı.

Cyberpunk 2077 Collector's Edition

CD Projekt Red'in paylaştığına göre, Cyberpunk 2077 Collector's Edition da oyuna dair birçok ürün bulunacak. Bu ürünler hem dijital hem de fiziksel. Örneğin; Koleksiyonda metal bir anahtarlıktan, dijital bir kitaba kadar birçok ürün mevcut.

CYBERPUNK 2077 COLLECTOR'S EDİTİON'DA BULUNAN ÜRÜNLER

  • Bir koleksiyon kitabı
  • Oyunun karakteri V'nin 10 inçlik biblosu
  • Ciltlenmiş bir kitap
  • Bir broş seti
  • Metal bir anahtarlık
  • The Night City kitabı
  • Night City kartları
  • Night City haritası
  • Kıyafet çıkartmaları
  • Oyunun genel özeti
  • Bir sticker seti
  • Oyun müzikleri
  • Oyundan bazı sahnelerin yer aldığı dijital kitap
  • Cyberpunk 2077 kaynak kitabı
  • Duvar kağıtları (Masaüstü ve Mobil için)
  • Özel bir Collector's Edition kutusu

    İŞTE CYBERPUNK 2077 COLLECTOR'S EDİTİON FİYATI

    Cyberpunk 2077 Collector's Edition yurt dışında Amazon gibi satış kanalları aracılığıyla 250 dolardan satışa çıkmış durumda. Ülkemizde ise bazı satış siteleri bu özel ürünü 2,500 TL'den satıyor. Oyunun kendisi ise Kasım ayında satışa sunulacak.

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