Cyberpunk 2077 Collector's Edition dudak uçuklatan bir fiyat ile Türkiye'de satışa çıktı!

Cyberpunk 2077 Collector's Edition'ın çıkışı kendisi kadar enteresan olmuştu. Bundan 1 yıl önce, Microsoft E3 2019 etkinliğini yapmadan sadece birkaç saat önce Cyberpunk 2077 hakkında çıkan bir sızıntı ile yer yerinden oynamıştı. Bu sızıntı, oyundan koleksiyon yapmak isteyen oyun severler için oluşturulmuş Cyberpunk 2077 Collector's Edition ile ilk tanıştığımız andı. Aradan geçen onca zamandan sonra CD Projekt Red, oyunun her şey dahil paketi Cyberpunk 2077 Collector's Edition'ı doğruladı. Ünlü yapım şirketi bununla da kalmadı paketin içeriğini de bizlerle paylaştı.

CD Projekt Red'in paylaştığına göre, Cyberpunk 2077 Collector's Edition da oyuna dair birçok ürün bulunacak. Bu ürünler hem dijital hem de fiziksel. Örneğin; Koleksiyonda metal bir anahtarlıktan, dijital bir kitaba kadar birçok ürün mevcut.

CYBERPUNK 2077 COLLECTOR'S EDİTİON'DA BULUNAN ÜRÜNLER