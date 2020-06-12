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Cyberpunk 2077 Collector’s Edition Türkiye’de satışa sunulacak

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.06.2020 16:02 | Son Güncelleme

The Witcher‘ın yapımısı CD Projekt Red‘in merakla beklenen oyunu Cyberpunk 2077 için geri sayım başladı. 17 Eylül 2020 tarihinde PC, PlayStation ve Xbox One için çıkışını gerçekleştirecek olan oyun koleksiyonlara özel devasal figürlü sürümü ile satışa sunulacak.

Cyberpunk 2077 Collector’s Edition Türkiye’de satışa sunulacak

Cyberpunk 2077 Collector’s Edition olarak geçen bu özel sürümün Türkiye’de de satışa sunulacağı açıklandı.

OverGame‘de çok yakında oyunun koleksiyon sürümü satışa sunulacak. Ön sipariş ile satışa sunulacak olan bu koleksiyon sürümü PC, PlayStation 4 ve Xbox One için mevcut olacak. Sınırlı sayıda gelecek olan koleksiyon sürümünde yok yok diyebiliriz.

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CD Projekt Red Cyberpunk 2077’nin koleksiyon sürümünde; 3 parçadan oluşan devasal bir figür, oyunun fiziki sürümü, sanat çizimleri, çıkartmalar, Steelbook, harita ve anahtarlık gibi bir ton oyunla ilgili nesneye yer veriyor.

Şimdilik oyunun OverGame üzerinde ne zaman ve ne kadardan satışa sunulacağı açıklanmadı. Ancak ürün stoklarla sınırlı olacağı için OverGame‘in sosyal medya hesaplarından gelişmeleri takip edebilirsiniz.

2020’nin en iyi oyunu olmaya şimdiden aday olan Cyberpunk 2077’nin koleksiyon sürümü oyuncuların vazgeçemeyeceği parçalar arasında yer alacak gibi görünüyor. Peki, siz bu koleksiyon sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne kadar olsa satın alırsınız?

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