Cyberpunk 2077 Collector’s Edition Türkiye’de satışa sunulacak

Cyberpunk 2077 Collector’s Edition olarak geçen bu özel sürümün Türkiye’de de satışa sunulacağı açıklandı.

OverGame‘de çok yakında oyunun koleksiyon sürümü satışa sunulacak. Ön sipariş ile satışa sunulacak olan bu koleksiyon sürümü PC, PlayStation 4 ve Xbox One için mevcut olacak. Sınırlı sayıda gelecek olan koleksiyon sürümünde yok yok diyebiliriz.

İŞTE CYBERPUNK 2077 COLLECTOR'S EDİTİON'DAKİ HER ŞEY

CD Projekt Red Cyberpunk 2077’nin koleksiyon sürümünde; 3 parçadan oluşan devasal bir figür, oyunun fiziki sürümü, sanat çizimleri, çıkartmalar, Steelbook, harita ve anahtarlık gibi bir ton oyunla ilgili nesneye yer veriyor.

Şimdilik oyunun OverGame üzerinde ne zaman ve ne kadardan satışa sunulacağı açıklanmadı. Ancak ürün stoklarla sınırlı olacağı için OverGame‘in sosyal medya hesaplarından gelişmeleri takip edebilirsiniz.

2020’nin en iyi oyunu olmaya şimdiden aday olan Cyberpunk 2077’nin koleksiyon sürümü oyuncuların vazgeçemeyeceği parçalar arasında yer alacak gibi görünüyor. Peki, siz bu koleksiyon sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne kadar olsa satın alırsınız?

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