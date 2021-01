Cyberpunk 2077'de Keanu Reeves ile seks yapmak yasaklandı!

Cyberpunk 2077 2021'in henüz başlarında olmamıza rağmen, yılın en çok konuşulan oyunlarından biri olmayı başardı. Şüphesiz bunda oyunda yaşanan teknik sorunların ve zincirleme bir şekilde gelen hisse değeri düşüşün ve de CD Projekt RED'e açılan davaların büyük etkisi var. Ancak oyun her zaman kötü şöhretiyle anılmıyor. Bazen Cyberpunk 2077 için oldukça farklı konular da gündeme gelebiliyor. Örneğin; Keanu Reeves'la seks yapmanın yasaklanması gibi.

KEANU REEVES'IN VERİLERİNİ ROBOTA YÜKLEDİLER

Her şey, One Catmino adlı bir kişi tarafından tasarlanan Cyberpunk 2077 moduna dayanıyor. Independent'in haberine göre, CD Projekt RED, oyunculara oyun içi modlar oluşturmalarına izin veriyor. One Catmino'un tasarladığı mod da Cyberpunk 2077'nin ana karakterlerinden biri olan Johnny Silverhand'a hayat veren Keanu Reeves'ın görüntüsünü ''joytoy'' adı verilen bir robota yükledi ve oyuncular robotla etkileşime geçerek Reeves'la seks yapabildi. Mod, kulaktan kulağa yayıldığı gibi sosyal medyada da konuşulmaya başlandı.

CD PROJEKT RED AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

CD Projekt One Catmino'nun tasarladığı modun sosyal medyada yayılmasıyla birlikte açıklama yaptı. Firma, yaptığı açıklamada söz konusu modu kaldırdıklarını söyleyerek, ''Kullanıcıların ürettiği içeriklere, özellikle de oyun modlarına dair en önemli kuralımız, bunların başkalarını rencide edecek nitelikte olmamasıdır.'' ifadelerinde bulundu.