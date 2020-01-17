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  4. Cyberpunk 2077 ertelendi

Cyberpunk 2077 ertelendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 17.01.2020 14:03 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz yıl E3 zamanı CD Projekt RED, Cyberpunk 2077’nin 16 Nisan 2020 yılında piyasaya çıkacağını açıklamıştı. Ancak çok yakın zamanda geliştirici ekip, oyunun ertelendiğini duyurdu.

Cyberpunk 2077 ertelendi

Uzun süredir beklenen ve dillerden düşmeyen oyunun ertelenme haberi pek tabii ki birçok oyuncuyu üzdü ancak ekibin bunun için temiz bir bahanesi var.

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Oyunun çıkış tarihi şimdilik Eylül ayı açıklaması yapıldı. CD Projekt Red’in kurucu ortağı Marcin Iwiński ve stüdyo başkanı Adam Badowski’nin yukarıdaki notunda oyun tam ve oynanabilir, ancak takımın istediği noktaya kadar değil konusuna değinilmiş. Kısacası oyunun daha iyi olması adına süreyi biraz daha uzatma kararı almışlar.

Görünen o ki oyunun çıkışı 17 Eylül.

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Anahtar Kelimeler:
CyberPunk 2077 CD Projeckt RED

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