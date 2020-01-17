Cyberpunk 2077 ertelendi

Uzun süredir beklenen ve dillerden düşmeyen oyunun ertelenme haberi pek tabii ki birçok oyuncuyu üzdü ancak ekibin bunun için temiz bir bahanesi var.

Oyunun çıkış tarihi şimdilik Eylül ayı açıklaması yapıldı. CD Projekt Red’in kurucu ortağı Marcin Iwiński ve stüdyo başkanı Adam Badowski’nin yukarıdaki notunda oyun tam ve oynanabilir, ancak takımın istediği noktaya kadar değil konusuna değinilmiş. Kısacası oyunun daha iyi olması adına süreyi biraz daha uzatma kararı almışlar.

Görünen o ki oyunun çıkışı 17 Eylül.

Ancestors: The Humankind Odyssey (PS4) İnceleme



