Cyberpunk 2077 ertelendi, ölüm tehditleri yağdı!

Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi için gözler 19 Kasım'daydı. Yıl boyunca iki kez ertelenen Keanu Reeves'lı oyunun Gold sürüme ulaşmasıyla birlikte, oyunun bu tarihte muhakkak piyasaya sürüleceği, üçüncü kez ertelenme ihtimalinin ise olmadığı sonucuna varıldı. Ancak bir sonuca varmak için çok erkendi. Zira, CD Projekt RED geçtiğimiz günlerde yayınladığı mesajıyla birlikte Cyberpunk 2077'nin 4 Aralık'a ertelendiğini duyurdu. Bu erteleme kararı, oyuncular arasında küçük çaplı bir kriz çıkmasına yol açtı. Fakat bir Cyberpunk 2077 geliştiricisinin dile getirdiklerine bakılırsa bazı oyuncular, eleştirinin dozunu fazlasıyla aştı.
Andrzej Zawadzki, Cyberpunk 2077 için çalışan geliştiricilerden biri. Zawadzki, oyunun ertelenmesiyle birlikte ölüm tehditleri almaya başladığını Twitter hesabından dile getirdi. Geliştirici isim yaptığı paylaşımda ''Geliştiricilere ölüm tehditleri göndermek kesinlikle yanlış ve kabul edilemez. Biz de tıpkı sizler gibi insanız.'' dedi ve aldığı tehditlerden birini paylaştı.
I want to address one thing in regards of the @CyberpunkGame delay.— Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) October 27, 2020
I understand you're feeling angry, disappointed and want to voice your opinion about it.
However, sending death threats to the developers is absolutely unacceptable and just wrong. We are people, just like you.
Ölüm tehditi mesajında ''Nerede yaşadığını biliyorum, oyunu yayınla yoksa bitersin, Cyberpunk'ı yayınla yoksa sana ve ailene işkence uygulayacağım, oyunu yayınlamazsan seni diri diri yakarım'' gibi oldukça çirkin ifadeler yer aldı. Üstelik Andrzej Zawadski'ye göre bu mesaj, aldığı mesajların en hafifleri arasında.
This is one of the mildest messages some of us got. There were far, FAR worse. Every single one is being reported. We will not let it go through.— Andrzej Zawadzki (@ZawAndy) October 28, 2020
Do not treat it lightly. Do not ignore it. It is serious.
That said, I'm off TT for couple of days. Take care.#Cyberpunk2077 pic.twitter.com/Z80HHWADqU