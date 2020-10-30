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Cyberpunk 2077 ertelendi, ölüm tehditleri yağdı!

OYUN HABERLERİ  | 30.10.2020 09:57 | Son Güncelleme

Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihinin ertelenmesiyle birlikte, Cyperpunk 2077 projesinde yer alan CD Projekt RED geliştiriciler ölüm tehditleri almaya başladı. Geliştiricilerden biri ise ölüm tehditlerine karşı Twitter'dan isyan etti.

Cyberpunk 2077 ertelendi, ölüm tehditleri yağdı!

Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi için gözler 19 Kasım'daydı. Yıl boyunca iki kez ertelenen Keanu Reeves'lı oyunun Gold sürüme ulaşmasıyla birlikte, oyunun bu tarihte muhakkak piyasaya sürüleceği, üçüncü kez ertelenme ihtimalinin ise olmadığı sonucuna varıldı. Ancak bir sonuca varmak için çok erkendi. Zira, CD Projekt RED geçtiğimiz günlerde yayınladığı mesajıyla birlikte Cyberpunk 2077'nin 4 Aralık'a ertelendiğini duyurdu. Bu erteleme kararı, oyuncular arasında küçük çaplı bir kriz çıkmasına yol açtı. Fakat bir Cyberpunk 2077 geliştiricisinin dile getirdiklerine bakılırsa bazı oyuncular, eleştirinin dozunu fazlasıyla aştı.

CYBERPUNK 2077 GELİŞTİRİCİSİ ÖLÜM TEHDİTİ ALDI

Andrzej Zawadzki, Cyberpunk 2077 için çalışan geliştiricilerden biri. Zawadzki, oyunun ertelenmesiyle birlikte ölüm tehditleri almaya başladığını Twitter hesabından dile getirdi. Geliştirici isim yaptığı paylaşımda ''Geliştiricilere ölüm tehditleri göndermek kesinlikle yanlış ve kabul edilemez. Biz de tıpkı sizler gibi insanız.'' dedi ve aldığı tehditlerden birini paylaştı.

İŞTE CYBERPUNK 2077 İÇİN GELEN ÖLÜM TEHDİTLERİ

Ölüm tehditi mesajında ''Nerede yaşadığını biliyorum, oyunu yayınla yoksa bitersin, Cyberpunk'ı yayınla yoksa sana ve ailene işkence uygulayacağım, oyunu yayınlamazsan seni diri diri yakarım'' gibi oldukça çirkin ifadeler yer aldı. Üstelik Andrzej Zawadski'ye göre bu mesaj, aldığı mesajların en hafifleri arasında.


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