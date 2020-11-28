Cyberpunk 2077 Google Stadia oynanış videosu yayınlandı

Cyberpunk 2077 için hemen hemen her gün yeni bir fragman veya yeni bir oyun içi video yayınlanıyor. Üstelik sadece bu da değil. CD Projekt RED'ten yetkililer de oyuna dair açıklamalar yaparak oyuncuları oyunun 10 Aralık'taki çıkışına deyim yerindeyse hazırlıyorlar. Şimdi ise bulut tabanlı oyun platformu, Nvidia GeForce NOW'ın en büyük rakibi Google Stadia Cyberpunk 2077 oynanış videosu ile bizleri selamladı.

İŞTE CYBERPUNK 2077 GOOGLE STADİA OYNANIŞ VİDEOSU

Cyberpunk 2077 Google Stadia oynanış videosunda yine Night City'den sahnelerle karşılaşıyoruz. Google Stadia'da yeni nesil oyunun nasıl görüneceğine dair büyük ipuçları taşıyan video, yaklaşık 5 dakika sürüyor. Yine sürükleyici anların yer aldığı oynanış videosunda herhangi bir takılma da görülmüyor. Dilerseniz lafı fazla uzatmadan sizi Cyberpunk 2077 Google Stadia oynanış videosu ile baş başa bırakalım.

GOOGLE'DAN STADİA PREMİERE KİT SÜRPRİZİ

Stadia üzerinden oyunu satın alacaklar için Google'ın bir de kampanyası var. Aktarılan bilgilere göre Google, oyunu 17 Aralık'a kadar satın alan oyunculara içerisinde Stadia oyun kontrolcüsü, Chromecast Ultra ve bir aylık Stadia Pro aboneliği bulunan Stadia Premiere Kit'i gönderecek. Fakat Türkiye'deki oyuncular Google Stadia ülkemizde kullanılmadığı için hem bu hizmetten hem de Stadia Premiere Kit'ten faydalanamayacak.

