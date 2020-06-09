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Cyberpunk 2077 hakkında yeni detaylar geldi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.06.2020 12:34 | Son Güncelleme

The Witcher serisinin geliştiricisi CD Projekt Red, çok yakında karşımıza yeni devasal oyunu Cyberpunk 2077 ile çıkacak. Türkçe alt yazı desteği ile PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformuna gelecek olan oyun 17 Eylül 2020 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek.

Cyberpunk 2077 hakkında yeni detaylar geldi

Her geçen gün hakkında yeni bilgiler gelen oyun hakkında bugün heyecanlandıran yeni detaylar paylaşıldı.

CD Projekt Red, Almanya menşeli oyun dergisi GameStar’ın düzenlediği podcast’te yeni detayları açıkladı. CD Projekt Red’den gelen açıklamalara göre; Cyberpunk 2077’deki seviye tasarımları The Witcher 2‘den The Witcher 3‘e geçişteki gibi oldukça büyük olacak.

HER GÖREV KENDİNE HAS OLACAK

Oyundaki Night City haritasındaki aktivitelerin az olacağını belirten ekip, bu görevlerin el ile yapıldığını belirtiyor. Yani Assassin’s Creed‘deki gibi kalitesiz birbirini tekrar eden yapay zekanın oluşturduğu görevler olmayacak. Her yan görev kendine has özelliklere sahip olacak. Bu da Cyberpunk 2077‘nin bu zamana kadar çıkmış Assassin’s Creed serisinden iyi olacağının kanıtı diyebiliriz.

Görev konusunda ise CD Projekt Red oyunculara esneklik sunacak. Yani Metal Gear Solid V‘teki gibi görevleri istediğiniz gibi bitirebileceksiniz. Oyun size bir yol göstermeyecek. Siz kendi tercihlerinize göre oyunu bitereceksiniz.

NPC‘ler için ise binden fazla günlük iş rutininin olacağını belirten geliştirici ekip, hack konusuna da açıklık getirdi. Oyundaki hack bölümü olan Cyberspace‘te RPG benzeri yaratıklar, diğer hackerlara karşı kullanılabilecek. Yani hack yaparken de diğer hackerlara karşı savaşabileceksiniz.

E3 2019 etkinliğinde gösterilen oynanış videosunda yakın dövüş sistemi biraz eleştirilmişti. Ekip bunun üzerine de çalıştıklarını ve bambaşka ve daha kaliteli bir yakın dövüş sistemi oluşturduklarını belirtiyor.

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