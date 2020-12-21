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Cyberpunk 2077 hataları oyuncuları kızdırdı

21.12.2020 09:50 | Son Güncelleme:
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Cyberpunk 2077 hataları oyuncuları kızdırdı

2020’nin en çok beklenen oyunu Cyberpunk 2077 hataları ile gündeme geldi. Cyberpunk 2077 hataları PC’de de mevcut.

CD Projekt RED tarafından geliştirilen Cyberpunk 2077 sonunda raflardaki yerini aldı. Oyunun çıkışının üzerinden günler geçmesine karşın oyunseverlerin karşılaştıkları hatalar bitmek bilmedi.

CYBERPUNK 2077 PS4 VE XBOX ONE'DA SORUNLAR YAŞADI

Özellikle PS4 ve Xbox One’da konsol performansına etki edecek hatalar barındıran yapım, Microsoft ve Sony’nin de başını ağrıttı. Her iki konsolda da aşırı ısınma ve konsolun kapanması gibi sorunlar ortaya çıkaran yapım oyunseverleri hayal kırıklığına uğrattı.

Pek çok oyun sever Cyberpunk 2077’i iade etmek için sıraya girerken Sony oyunu PlayStation Store’dan kaldırma kararı aldı.

Geçtiğimiz gün CD Projekt RED PS4 ve Xbox One’da ortaya çıkan aşırı ısınma sorunları için bir yama yayınladı. Yayınlanan yama ile birlikte bazı sorunlar aşılsa da bu sefer oyunseverlerin ayarlar ekranında sıkışıp kaldığı ortaya çıktı.

Yani yama bazı sorunları giderirken bazı sorunları da beraberinde getirmiş oldu.

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Oyunu PC platformunda deneyimleyenler de bazı bug ve hatalardan şikayetçi. Özellikle oyunda zaman zaman karşılaşılan NPC donmaları, oyunseverleri çileden çıkartıyor. Bir görev esnasında size talimat vermesi gereken NPC donup kalıyor. Hal böyle olunca da oyun oynanmaz duruma geliyor.

Görünen o ki Cyberpunk 2077 yılın en iyi oyunu olması beklenirken, yılın fiyaskosu olacak gibi duruyor.

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