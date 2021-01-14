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Cyberpunk 2077 için yeni açıklama: CD Projekt RED yol haritasını yayınladı!

14.01.2021 11:51 | Son Güncelleme:
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Cyberpunk 2077 için yeni açıklama: CD Projekt RED yol haritasını yayınladı!

Aralık ayına damgasını vuran Cyberpunk 2077 için yapım şirketi CD Projekt RED yeni açıklamalarda bulundu. Açıklamalarda şirketin kurucu ismi Marcin Iwinski de yer alırken, güncellemeler için yol haritası ortaya koyuldu.

Cyberpunk 2077 2020'nin son demlerinde çıkışını yapmıştı. Ancak oyun dile kolay, 8 yıldır bekleniyordu. Bu yüzden Cyberpunk 2077'nin çok büyük bir çıkış yapması muhtemeldi. Nitekim de öyle oldu. Oyun çıkış yapar yapmaz Steam'de anlık eş zamanlı oyuncu rekorunu kırdı. Fakat daha sonra yaşananlar bir anda her şeyi değiştirdi. Özellikle PlayStation 4 oyuncularının sorunlar yaşaması, oyunda hatalar bulunması ve bazı kullanıcıların oyunun çökmesinden şikayet etmesi oyunu bir anda en çok tartışılan oyunlardan biri yaptı. Şimdi ise davalık dahi olan oyunun yapımcı şirketi CD Projekt RED, Cyberpunk 2077 için bundan sonra ne yapacağı ile alakalı yeni açıklamalar ile gündeme geldi.

İŞTE CYBERPUNK 2077'NİN YOL HARİTASI

CD Projekt RED Cyberpunk 2077'nin internet sitesi üzerinden yeni mesajlar paylaştı. Söz konusu mesajlar oyuna dair birçok soruya karşı cevap niteliği taşıyor. Bir görsel de paylaşan firma, oyuna gelecek güncellemeler için de yol haritasını belirlemiş gibi görünüyor. Buna göre CDPR, 2021'in ilerleyen günlerinde 1.1 ve 1.2 yamalarını oyunculara sunacak. Birçok kişinin beklediği ücretsiz DLC paketi ise yılın ortalarına doğru yayınlanacak. Ayrıca bu noktada PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sahipleri için de dikkat çeken bir bilgi söz konusu.

Cyberpunk 2077 yol haritası

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BİRAZ DAHA BEKLEYECEKLER

PlayStation 5 ve Xbox Series X/S sahipleri paylaşılan yol haritasına göre yeni nesil konsol güncellemesini yılın ikinci yarısında alacak. Yani yeni nesil konsol oyuncularının biraz daha beklemesi şart. Öte yandan açıklama ile birlikte paylaşılan ve CD Projekt RED kurucularından Marcin Iwinski'nin de yer aldığı videoda oyun için yapılan çalışmalara dair bazı bilgiler de aktarılıyor.


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