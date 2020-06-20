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Cyberpunk 2077 ikinci kez ertelendi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.06.2020 10:52 | Son Güncelleme

Cyberpunk 2077 için daha önce 16 Nisan’da çıkacağı açıklanmışken çıkış tarihinin bazı teknik kontroller nedeniyle 17 Eylül’e erteleneceği açıklanmıştı.

Cyberpunk 2077 ikinci kez ertelendi

Daha çıkış tarihine 3 ay varken ikinci bir erteleme kararı çıktı. oyunun içerik, oynanış, görevler, ara sahneler, yetenekler, oyun içi eşyaların vb. hazır olduğunu ama oyunun çok devasa ve karmaşık olduğundan ötürü çok hassas davranmaları gerekliliğini söyledi. Bu yüzden dengeleme ve bazı yeni tespit edilen hataların giderilmesi için bu erteleme kararının alındığı açıklandı. Bu haberin hayal kırıklığı yarattığını söyleyelim.

Cyberpunk 2077  çıkışını bekleyen çok büyük bir kitle yer alıyor. Bunun haricinde ise iyi diyebileceğimiz bir haber de var; oyunu önceden oynayacak kişiler olacak. Dünya genelinde seçilen belirli kişiler daha çok oyun yazarları ve yayıncılar 25 Haziran’da oyunu oynayacak ve test edecekler. Firma bu şekilde hem oyun hakkında fikirleri alacak hem de beklentileri daha da yükseltcek.

Cyberpunk 2077 için beklentiler büyük, öyleki ünlü aktör ‘in dahi oyunda bir rolü yer alıyor. Tek ve çok oyunculu seçenekleri yer alan oyun ütopik şehir Night City’de geçiyor. Karakterin gözünden oynanan oyun bilgisayar korsanı, mekanik beceri, menzilli silah kullanımı ve yakın dövüş gibi seçeneklere sahip. Oyunu hem birilerini öldürerek hem de kimseyi öldürmeden bitirmek mümkün kılıyor. Microsoft Windows, PlayStation 4, Stadia ve Xbox One tüm platformlar için aynı anda yayınlanması planlanıyor.

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