Cyberpunk 2077 oyunun verdiği hatalardan dolayı özür diledi

Yılın en çok beklenen dijital oyunu Cyberpunk 2077'nin üreticisi, oyunda ortaya çıkan sorunlar nedeniyle kullanıcılardan gelen öfkeli tepkiler üzerine özür diledi ve paralarının iade edilebileceğini bildirdi.

Keanu Reeves'in rol aldığı Cyberpunk 2077 birçok kez ertelendikten sonra geçen hafta piyasaya sürülmüştü.

Oyunda yaşanan problemlerin ya da ani çöküşlerin daha çok PS4 veya Xbox One gibi daha eski tip oyun konsollarında görüldüğü bildiriliyor.

Üretici firma CD Projekt Red özür açıklamasında, oyunun bu konsollarda göstereceği performansa daha fazla dikkat etmiş olması gerektiğini kabul etti.

Şirket şimdi iade etmek isteyenlere geri ödeme yapmayı teklif ediyor.

Sorunlar neler?

Bildirilen sorunlar arasında görüntülerin geçiş hızında düzensizlik ya da ekran yarılması var ama yeni konsolları kullananlarda bu sorunlar çıkmadı.

Oyunun ön izlemesi insanlara bilgisayar versiyonu olarak gönderildi ve hataların oyunun piyasa sürülmesinden önce fark edilmemesinin sebebinin bu olduğu düşünülüyor.

Oyunun aslında nisan ayında piyasaya çıkacağı söylenmişti ama çıkış tarihi üç kez ertelendi.