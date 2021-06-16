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Cyberpunk 2077, PlayStation Store'a dönmek için gün sayıyor! İşte tarih

16.06.2021 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CD Projekt RED imzalı, Keanu Reeves'lı yapım Cyberpunk 2077 için PlayStation oyuncularını sevindiren açıklama geldi. CD Projekt RED'in açıklamasına göre Cyberpunk 2077 önümüzdeki hafta PlayStation Store’a geri dönüyor.

Cyberpunk 2077, PlayStation Store'a dönmek için gün sayıyor! İşte tarih

Cyberpunk 2077 oyun dünyasını uzun süre meşgul etmişti. Fakat oyunun bu kadar gündemde olmasının sebebi daha çok yaşanan sorunlardan kaynaklanıyordu. Hatta yaşanan sorunların arasında Sony dikkat çeken bir hamle yaparak oyunu PlayStation Store'dan kaldırma kararı almıştı. Ancak yapılan açıklamaya göre Cyberpunk 2077 PlayStation Store'a geri dönmeye hazırlanıyor.

CYBERPUNK 2077 PLAYSTATION STORE'A NE ZAMAN DÖNÜYOR?

Yayıncı CD Projekt RED'in yaptığı kısa bir açıklamaya göre, Cyberpunk 2077 21 Haziran’da Sony’nin mağazası PlayStation Store'a geri gelecek. Böylece PlayStation oyuncuları, bilim kurgu yapımı Cyberpunk 2077'yi konsollarında oynamaya devam edebilecek.

Cyberpunk 2077

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HİSSELERİ ARTTI

PlayStation Store'a geri dönüş haberi CD Projekt'in hisselerine de yansıdı. CD Projekt’in hisseleri çıkan haberler ile birlikte yüzde 6.5 artış yaşadı ancak daha sonra yüzde 4.7 oranında düştü.

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