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Cyberpunk 2077 PlayStation Store'dan kaldırıldı, CD Projekt RED açıklama yaptı!

18.12.2020 15:35 | Son Güncelleme:
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Cyberpunk 2077 PlayStation Store'dan kaldırıldı, CD Projekt RED açıklama yaptı!

Sony Cyberpunk 2077'yi PlayStation Store'dan kaldırdı. Buna ek olarak, PlayStation oyuncularına iade müjdesi de veren Sony'nin bu hareketine karşı CD Projekt RED, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. Açıklamalara bakılırsa CDPR, Cyberpunk 2077 için ümidini koruyor.

Sony Cyberpunk 2077 PlayStation Store kararı ile gün içinde fazlasıyla konuşuldu. Müşteri memnuniyetini gözeterek ikinci bir duyuruya kadar oyunu PlayStation Store'dan kaldıran Sony, Cyberpunk 2077'yi PlayStation'da oynayan oyuncular için iade şansı da sundu. Bu hareket beklenmedik bir hareketti. CD Projekt RED ise yaşananlara karşı Twitter hesabından, alışılagelmiş sarı arka planı ile bir açıklama yaptı.

'CYBERPUNK 2077 İÇİN YOĞUN ÇALIŞIYORUZ'

CD Projekt RED, Cyberpunk 2077'yi mümkün olan en kısa sürede PlayStation Store'a geri getirebilmek için yoğun bir şekilde çalıştıklarını söyledi. "PlayStation ile yaptığımız görüşmelerin ardından, oyunun dijital satışlarını bir süreliğine durdurma kararı aldık.'' diyen CDPR, oyunun fiziksel versiyonlarının çevrimiçi mağazalardan satın alınabileceğini belirtti. Firma açıklamada oyuncuların dikkatini çeken iade konusunu da değindi.

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GÜNCELLEMELERİ BEKLEMEK İSTEMEYENE PARA İADESİ

Cyberpunk 2077 için yapılan açıklamaya göre, Cyberpunk 2077’nin tüm dijital ve fiziksel sürümleri, güncelleme almaya devam edecek. Fakat bu güncellemeleri beklemek istemeyen ve oyunun dijital kopyasını iade etmek isteyen oyuncular, Sony'nin de paylaştığı söz konusu siteye giderek paralarını geri alabilecek.

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