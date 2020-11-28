Cyberpunk 2077 PS4 ve Xbox One'da nasıl çalışıyor? CD Projekt RED Başkanı açıkladı

Cyberpunk 2077 için artık gözler CD Projekt RED'te. Firma ise oyunculara söz veriyor. Zira geçtiğimiz günlerde gerçekleşen konferansta firma oyunun 10 Aralık'ta kesinlikle satışa sunulacağını paylaştı. Bu artık geri dönülemez bir yol anlamına geliyor. Oyunun çıkış tarihi yaklaşırken de CD Projekt RED oyuna dair yeni detaylar vermeye devam ediyor. Bu kez firma adına konuşan kişi ise CD Projekt RED'in Başkanı Adam Kicinski oldu. Kicinski, Keanu Reeves'lı yapım Cyberpunk 2077'nin PS4 ve Xbox One performansına dair merak edilenleri paylaştı.

'BİRAZ DÜŞÜK AMA OLDUKÇA İYİ'

Kicinski, performansın Pro modellerden biraz daha düşük olduğunun altını çizerek, ''Ancak böylesine büyük bir dünya için şaşırtıcı bir şekilde iyi olduğunu söyleyebilirim.'' dedi. Daha sonra sözlerine açıklık getiren yetkili isim, performansın biraz düşük ama oldukça iyi olduğunu belirtti. Adam Kicinski herkesin eleştirdiği 3 haftalık erteleme hakkında da konuştu.

CYBERPUNK 2077'NİN 3 HAFTALIK ERTELEMESİ EKİBE YARAMIŞ

CD Projekt RED'in başındaki isim 3 haftalık ertelemenin, ekibin mevcut nesil konsollarda performans açısından çok şey başarmasına yardımcı olduğunu söyledi. Kicinski, ''Ekstra üç haftamız vardı ve bu son süreçte çok şey başardık. Bu yüzden oyunun her platformda harika performans gösterdiğine inanıyoruz.'' dedi.