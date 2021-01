Cyberpunk 2077 Steam'de hızla eriyor!

Cyberpunk 2077 hakkındaki tartışmalar son haftalarda biraz olsun azaldı. Fakat görünüşe bakılırsa oyuna dair azalan tek şey eleştiriler olmadı. Steam'de satışa sunulduğu ilk günlerde 1 milyon eş zamanlı oyuncu sayısını aşarak önemli bir rekora imza atan oyun, yaşanan sorunlardan mıdır bilinmez, oyuncu sayısı konusunda büyük bir kayba uğradı.

CYBERPUNK 2077 OYUNCULARINI KAYBETTİ

CD Projekt RED yapımı Cyberpunk 2077'nin Steam'deki eş zamanlı oyuncu rakamları değişti. Buna göre online mağazada 1 milyon eş zamanlı oyuncu sayısını aşarak bir rekora imza atan oyun, oyuncularının yaklaşık yüzde 80'lik bir kısmını kaybetti. Zira oyun 200 bin eş zamanlı oyuncu sayısına ulaşmakta dahi zorlanıyor.

THE WİTCHER 3 İLE CYBERPUNK 2077 ARASINDAKİ FARK

The Witcher 3 ile Cyberpunk 2077'yi karşılaştırdığımızda ise tablo Cyberpunk 2077 için daha da kötüleşiyor. Çünkü The Witcher 3 yüzde 80'lik eş zamanlı oyuncu kaybını yaşadığında, oyunun üzerinden üç ay gibi uzun bir süre geçmişti. Cyberpunk 2077 ise sadece üç hafta gibi kısa bir sürede The Witcher 3'ün kaybına ulaştı.

YAŞANANLARIN SEBEBİ NE?

PlayStation 4 ve Xbox One sahipleri, Cyberpunk 2077'de büyük performans sorunları yaşamıştı. Oyuncuların büyük şikayetiyle karşılaşan Sony, Microsoft ve CD Projekt RED üçlüsü, oyuncuların para iadelerini gerçekleştirmeye karar vermişti. Anlaşılan o ki hem para iadeleri hem de yaşanan problemler oyuncuları Cyberpunk 2077'den uzaklaştırmış. Ancak oyuncuları geri getirmek yine CD Projekt RED'in elinde. Cyberpunk 2077'deki sorunlar çözülürse oyuncular, oyunu oynamak için geri dönebilir.