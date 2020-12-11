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Cyberpunk 2077 Steam rekoru kırdı, Fallout 4'ü tahtından etti!

11.12.2020 17:29 | Son Güncelleme:
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Cyberpunk 2077 Steam rekoru kırdı, Fallout 4'ü tahtından etti!

Cyberpunk 2077 Steam rekoruyla geldi. CD Projekt RED yapımı Keanu Reeves'lı oyun, Steam'de aynı anda en çok kişinin oynadığı tek kişilik oyun oldu. Daha önce Cyberpunk 2077'nin Steam rekoru Fallout 4'e aitti.

Cyberpunk 2077 PC ve diğer platformlar için resmen çıktı. Oyuncuların yıllardır beklediği yapım, CD Projekt RED'in belirlediği saatlerde indirmeye ve oynamaya açıldı. Bu durum Cyberpunk 2077 Steam sürümü için bir rekora da neden oldu.

CYBERPUNK 2077 STEAM'DE REKORA OYNADI

Steam'in verilerine göre aynı anda 1.05 milyon kişi Cyberpunk 2077 oynadı. Bu Steam için bir rekordu. Daha önce aynı anda en çok kişinin oynadığı tek kişilik oyun rekoru Fallout 4'e aitken, Steam'deki Cyberpunk 2077 çılgınlığı ile bu rekor Keanu Reeves'lı oyuna geçti.

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FALLOUT 4'ÜN NEREDEYSE 2,5 KATI

Fallout 4 472 bin 962 eş zamanlı oyuncuya ulaşmıştı. Karşılaştırmak adına, Cyberpunk'ın Fallout 4'ü neredeyse 2,5 kat daha fazla oynandığını belirtelim. CD Projekt RED Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda ise oyunun ön sipariş miktarının 8 milyon olduğunu söylemişti.

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