CD Projekt RED’in yeni oyunu Cyberpunk 2077 için merakla beklenen haber Twitter üzerinden geldi. Adından da anlaşılacağı üzere 2077 yılında geçen futuristik oyun, The Witcher serisini de geliştiren CD Projekt RED tarafından 2013 yılında duyurulmuştu.

Geliştirmesi 5 yıl süren oyun teknolojinin üst noktaya geldiği bir dönemde geçiyor. Robotlar, sanal gerçeklik ve teknolojinin iç içe geçtiği oyunda paralı asker olan kahramanımızı kontrol ediyoruz.

RPG oynanış dinamiklerine sahip olacak oyun PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarında yayınlanacak.

Cyberpunk 2077 Türkçe dil desteği ile geliyor!

Oyunun geliştiricisi tarafından çıkış tarihi ile ilgili net bir açıklama yapılmadı. Ancak muhtemelen 2019 yılından önce oyunun yayınlanmasını beklememek gerekiyor.

Yine de bunun bir temenni olduğunu ve geliştirilmesi 5 yıl süren oyunun yayınlanmasının ne kadar sürebileceği konusunda kesin bir bilgimiz olmadığının altını çizelim. Ancak gelen bir bilgi bizi oldukça heyecanlandırmaya yetti.

Bilkom'un resmi Twitter hesabı üzerinden bir oyuncu oyunun Türkçe dil desteği ile gelmesi gerektiğini dile getirmesinin ardından Bilkom, oyunun Türkçe dil seçeneği ile piyasaya çıkacağını belirtti. Bunun üzerine rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki Cyberpunk 2077, Türkçe dil seçeneği ile Türk oyuncularının karşısında olacak! - Ünsal Sarıtoprak

Kaynak: Teknolojioku

