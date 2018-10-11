CyberPunk 2077 Türkçe olmayabilir!

CD Projekt tarafından geliştirilen CyberPunk 2077’nin ülkemizdeki dağıtımı Bilkom tarafından yapılacak. Bilkom geçtiğimiz gün Twitter üzerinden yaptığı açıklamada oyunda Türkçe dil desteğinin olacağını belirtmişti. Bugün ise oyunun yapımcısı olan CD Projekt RED ekibinden Türkçe oyun açıklaması geldi.
Bilkom tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklama Türk oyun severleri heyecanlandırmıştı. Fakat geçtiğimiz gün CD Projekt Red’in CyberPunk 2077 için açtığı resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı Türkçe oyun açıklaması, bizleri üzdü.
CD Projekt RED ekibinden bir yetkili hali hazırda CyberPunk 2077 için 16 dil seçeneğinin bulunduğunu ve bu seçenekleri arasında Türkçe’nin yer almadığını belirtti.
Fakat CyberPunk 2077’ye gelecek olan Türkçe dil desteği için tüm kapılar henüz kapanmış değil. Keza atılan tweette listenin henüz kapanmadığı ve oyunun çıkışında ek dil seçeneklerinin desteklenebileceği belirtilmiş.
Hatırlanacağı üzere The Witcher 3 toplamda 15 dili destekliyordu. Bu diller arasında Türkçe de bulunmaktaydı. CD Projekt RED, daha önce 14 dili açıklamıştı. Genel beklenti 15. dilin Türkçe olacağı yönündeydi. Fakat dil sayısı 16’ya çıkmış olmasına karşın Türkçe es geçilmiş gibi görünüyor.
Elbette Bilkom’un açıklamasını da yabana atmamak gerekiyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde CD Projekt RED’ten Türkçe oyun açıklaması da gelebilir.
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