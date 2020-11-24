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Cyberpunk 2077'yi test etti, 175 saatte bitiremedi!

24.11.2020 09:34 | Son Güncelleme:
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Cyberpunk 2077'yi test etti, 175 saatte bitiremedi!

Cyberpunk 2077 için çok şaşırtan aynı zamanda da heyecanlandıran bir paylaşım yapıldı. Cyberpunk 2077'i test eden isimlerden biri olan Lukasz Babiel, Twitter hesabından oyunu 175 saattir oynadığını söyledi. İşin ilginç olan yanı ise Babiel, oyunu buna rağmen bitiremedi.

CD Projekt RED oyunları hikayeleriyle öne çıkıyor. Son olarak The Witcher 3'te böyle bir durumla karşılaşmıştık. Hatta The Witcher 3'ün hikayesi öylesine doluydu ki oyunu bitiren çok az oyuncu vardı. Cyberpunk 2077'nin de böyle bir oyun olması olasıydı. Fakat Lukasz Babiel'in açıklaması bu olasılığı daha da yükseltti.

LUKASZ BABİEL CYBERPUNK 2077'Yİ BİTMEDİ

Cyberpunk 2077'yi test eden Lukasz Babiel, resmi Twitter hesabından bir paylaşım da bulundu. Babiel paylaşımıyla son günlerin trendi ''Nasıl başladı / Nasıl gidiyor''a katıldı. Babiel paylaşımının Nasıl gidiyor kısmında oyunu oynadığı süreyi paylaştı. Buna göre oyunu test eden isim, 175 saat boyunca oyunu oynadı. Ancak buna rağmen oyunu bitiremedi.

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175 SAAT YAVAŞ TEMPODA GEÇTİ

Keanu Reeves'lı oyunu bitirmek anlaşılan o ki oldukça zor. Üstelik aktarılanlara göre yapımda oyuncuları farklı sonlar da bekliyor olacak. Fakat şunu da eklemeden geçmeyelim; Babiel oyunu yavaş bir tempoda oynadığını söylüyor. Yani hızlı bir tempoda oyunun sonuna ulaşılabilir. Türkçe alt yazı desteği ile gelecek Cyberpunk 2077'nin çıkış tarihi 10 Aralık olarak belirlenmiş durumda.

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