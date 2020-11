Cyberpunk 2077'yi test etti, 175 saatte bitiremedi!

CD Projekt RED oyunları hikayeleriyle öne çıkıyor. Son olarak The Witcher 3'te böyle bir durumla karşılaşmıştık. Hatta The Witcher 3'ün hikayesi öylesine doluydu ki oyunu bitiren çok az oyuncu vardı. Cyberpunk 2077'nin de böyle bir oyun olması olasıydı. Fakat Lukasz Babiel'in açıklaması bu olasılığı daha da yükseltti.

Cyberpunk 2077'yi test eden Lukasz Babiel, resmi Twitter hesabından bir paylaşım da bulundu. Babiel paylaşımıyla son günlerin trendi ''Nasıl başladı / Nasıl gidiyor''a katıldı. Babiel paylaşımının Nasıl gidiyor kısmında oyunu oynadığı süreyi paylaştı. Buna göre oyunu test eden isim, 175 saat boyunca oyunu oynadı. Ancak buna rağmen oyunu bitiremedi.

How it started How it's going pic.twitter.com/b4JL6bIVBf